Marion wil mensen inspireren om vaker vegetarisch te eten

BREDA - Er zijn steeds meer producten om vegetarisch en vegan eten makkelijker te maken. Toch wordt er meer vlees gegeten in Nederland. We aten in 2019 een paar honderd gram meer vlees per persoon dan in 2018, blijkt uit recente cijfers. Marion Pluimes van Cateringbedrijf LOFF Breda is verbaasd dit te horen. Toch wil ze mensen blijven inspireren vegetarisch en vooral gezond te koken.

Het was voor Marion een opvallend nieuwtje ‘Nederlanders eten meer vlees’. Ondanks dat gaat Marion verder met het bereiden van gerechten die gezond, voedzaam, vegetarisch en biologisch zijn. ‘’Ik moet zeggen dat ik er wel even van stond te kijken dat er meer vlees werd gegeten dit jaar’’, zegt Marion. Zeker in tijden waar volop aandacht is voor vegetarische producten, koken zonder vlees en vleesvervangers was dit ook een opmerkelijk bericht.

Naast het diervriendelijke aspect van vegetarisch koken is het cateringbedrijf begaan met het milieu. ‘’De vleesindustrie heeft veel uitstoot van broeikasgassen, wat een nadelig effect heeft op onze aarde. Ook dit is iets wat we met onze vorm van koken tegen willen gaan.’’

Andere manier van koken

Wat Marion met LOFF graag wil laten zien is dat er ook een andere manier van koken is. ‘’We hebben het dan niet over een specifiek product of enkel groenten’’, vertelt Marion. ‘’Het gaat voornamelijk om variatie in het koken en wat wij doen is het gebruik van seizoensgebonden producten. Als je producten eet in het seizoen dat gunstig is voor een bepaald soort groente of fruit proef je dit ook meteen. Het is veel lekkerder.’’

Marion kookt geheel zonder vlees en biologisch, maar is ook geen fan van vleesvervangers. ‘’Echt vegetarisch koken gaat om het gebruik van andere producten, niet om vleesvervangers. Het vlees moet niet het hoofdgedeelte van de maaltijd zijn. Zelf houd ik ook gewoon niet van vlees, de smaak vind ik niet lekker. Daarom is dat voor mij al weer makkelijker.’’

Kuren

Naast catering biedt LOFF ook twee kuren aan; een detoxkuur en een energiekuur. ‘’Bij de detoxkuur krijgen mensen sappen en soepen thuisbezorgd en dat is dat het enige wat ze consumeren voor vijf dagen lang’’, zegt Marion. ‘’Deze sappen en soepen zitten vol voedingsstoffen, alles wat je nodig hebt. Al moet je dat uiteraard geen jaren gaan doen, je hebt ook gewoon vast voedsel nodig. Bij de energiekuur gaat het om volledige maaltijden die wij bereid hebben. Daarnaast krijgen mensen ook recepten aangeleverd waarmee zij zelf op een gezonde manier kunnen koken.’’

Marion hoort veel positieve geluiden als mensen zo’n kuur gevolgd hebben. ‘’Mensen voelen zich, zelfs na vijf dagen, al veel fitter en slapen beter. Uiteindelijk moet je jezelf gewoon goed verzorgen op de lange termijn, gezond en vooral de juiste dingen eten met variatie dan voel je je uiteindelijk een stuk beter.’’