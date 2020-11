Noodkreet van ‘nieuwe’ horeca: ‘Wij komen niet aanmerking voor steun van overheid’

BREDA - De Bredase horeca zit in het nauw door de coronacrisis. Voor een aantal nieuwe zaken in de stad is het extra moeilijk. Zij hebben namelijk geen recht op steun van de overheid, omdat zij nog geen cijfers van 2018/2019 kunnen overleggen. Eén van die bedrijven is Vrienden van Jaap. De eigenaar doet via Facebook een noodkreet.

Een droom hebben die uitkomt is het mooiste wat er is. ‘’Wij hadden zo’n droom, zegt Jaap Bos, eigenaar van Vrienden van Jaap. ‘’Samen met mijn partner zouden we in maart ons eigen café openen, genaamd Vrienden van Jaap. In de voorbereiding, nadat de contracten al waren getekend, hoorden en lazen we iets over corona. Wij dachten net als vele anderen dat het niet zo’n vaart zou lopen. Er werd immers carnaval gevierd en mensen gingen massaal naar de wintersportgebieden.’’

Een paar weken voor de opening veranderde de toon echter van aard en dit was slecht nieuws voor Bos. ‘’Er werd gesproken over een wereldwijde pandemie. Er was voor ons geen weg meer terug. Vijf dagen voor onze geplande opening in maart kregen wij te maken met een intelligente lockdown. Wij moesten net als alle andere horecagelegenheden onze zaak gesloten houden. Onze droom werd een nachtmerrie!’’

Overheidssteun

De overheid kondigde steunmaatregelen aan. ‘’De 4000 euro kregen wij snel op onze bankrekening gestort en dat gaf hoop’’, zegt Bos. Al snel werd duidelijk dat dit valse hoop was. ‘’Omdat wij met onze zaak geen historie hebben en dus ook geen omzetcijfers over voorgaande jaren kunnen laten zien komen wij nergens voor in aanmerking. Loketten bleven voor ons gesloten, wel konden we op veel begrip rekenen. Maar ja, daar kan je niet van eten, laat staan personeel en de huur van betalen.’’

Gelukkig kwam er in juni de verruiming van de openingstijden en kon Vrienden van Jaap binnen de richtlijnen van het RIVM eindelijk de zaak openen. ‘’Het was mooi te ervaren dat onze motivatie en enthousiasme ons niet in de steek hadden gelaten’’, zegt Bos. ‘’Wij konden ons, ondanks de geldende beperkingen en het gebrek van overheidssteun, staande houden.’’

Half oktober ging het voor de tweede keer mis en moest de hele horeca opnieuw op slot. ‘’Laat duidelijk zijn dat we de noodzaak van de maatregelen snappen’’, zegt Bos. ‘’Maar voor de tweede keer komen wij niet verder met de aanvraag voor overheidssteun omdat wij bij het vinkje ‘omzetgegevens 2019’ niet bij de volgende vraag komen. Hierdoor zitten wij dus ook niet in het systeem. Voor het systeem bestaan wij niet. Het begint erop te lijken dat wij inderdaad een vergeten groep zijn.’’

Aandacht via Facebook

Het water staat Vrienden van Jaap inmiddels tot aan de lippen. Zonder overheidssteun, waar ze ook recht op menen te hebben, gaan ze het niet redden. Om aandacht te vragen voor deze problemen hebben ze vorige week een bericht op Facebook geplaatst. ‘’Van andere collega’s uit Breda, maar ook uit andere gemeenten hebben wij hier veel reacties op gekregen. Een sluimerend onrecht is voor ons zichtbaar geworden.’’

In contacten met landelijke organisaties merkt Vrienden van Jaap dat ze geen prioriteit zijn. Ook andere horecagelegenheden die zich lieten horen via de Facebookpost lopen tegen dit probleem aan volgens Vrienden van Jaap. Daarom gaan ze zich samen richten tot de Bredase politiek. Andere bedrijven die zich richtte tot Vrienden van Jaap zijn onder andere T-huis en Fabels.