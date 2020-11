Nederlanders eten meer vlees en dat merkt slager Alex Griffioen

BREDA - Dat vlees halen bij de slager populair is, merkt Alex Griffioen van de Groene Weg als geen ander. Bij zijn zaak aan de Ginnekenweg is de aanloop al heel dit jaar groot. De coronacrisis werkt hier uiteraard in mee. Maar los daarvan zijn Nederlanders het afgelopen jaar sowieso meer vlees gaan eten. Gemiddeld werd er in 2019 39 kilo vlees per persoon per jaar gegeten. Dat is een paar honderd gram meer dan in 2018.

Toen Alex Griffioen 28 jaar geleden in Breda startte met de Groene Weg was hij een echte pionier. “Bijna niemand wist toen wat biologisch vlees was. Ik heb het toen vaak uit moeten leggen.” Maar inmiddels is de zaak een begrip in de wijde omgeving. “Alles in onze slagerij is biologisch. Dus al het vlees, maar bijvoorbeeld ook de kruiden. Voor mij is dat heel erg belangrijk. Je moet goed omgaan met het milieu.”

Hij merkt dat steeds meer mensen dat gevoel delen. “Mensen zijn misschien meer vlees gaan eten, maar ook zeker ook bewuster. Dat vind ik een heel goede ontwikkeling. Ik vind dat je beter twee keer in de week goed vlees kan eten, dan zeven keer ‘slecht’ vlees.”

Drukke tijd

Griffoen heeft bijzonder drukke maanden achter de rug. Daar speelt de coronacrisis een belangrijke rol in. “Wij merken enorm dat wanneer de horeca gesloten is, meer mensen ervoor kiezen om een goed stuk vlees bij de slager te halen. Daar bovenop komt ook dat mensen dit jaar meer oog hebben voor lokaal kopen.” Maar ook vóór corona zag Griffioen al meer aanloop. En daar speelt de groeiende populariteit van vleesvervangers dan weer een rol in.

Sinds eind 2019 biedt Griffioen namelijk ook vegetarische producten aan. “Ik zie dat vooral als service bieden. Maar mijn hart ligt wel bij het vlees, ik blijf natuurlijk een slager.”