Kabinet komt met algeheel vuurwerkverbod: Maatregel zorgt voor meer rust in ziekenhuizen

BREDA - Er komt dit jaar een algeheel vuurwerkverbod voor heel Nederland. Dat meldt de NOS op basis van bronnen in Den Haag. Het kabinet gaat dinsdag in gesprek met verschillende ministers en vrijdag wil het kabinet de knoop doorhakken.

Al langere tijd wordt er gesproken over een algeheel vuurwerkverbod. Eind oktober kwamen GroenLinks en Partij voor de Dieren al met een oproep richting het kabinet om tijdelijk een vuurwerkverbod in te stellen. Partijleiders Jesse Klaver en Esther Ouwehand stelden dat het onverantwoord is om de zorg, die al ernstig onder druk staat vanwege de coronacrisis, nog verder te belasten met vuurwerkslachtoffers.

Die oproep werd afgelopen week kracht bijgezet door burgemeesters en bestuurders in de veiligheidsregio’s. “Het wordt een wat ongewisse jaarwisseling. Niemand weet natuurlijk precies waar we tegen die tijd staan”, zei voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad toen tegen de NOS. “Maar deze maatregelen zouden wel helpen om wat meer rust te geven.” Of kindervuurwerk, zoals sterretjes, ook verboden wordt is nog onderwerp van gesprek, aldus bronnen.

Het kabinet gaat met de desbetreffende ministers meteen in overleg over een steunpakket voor de vuurwerkbranche. “Er zouden naar verluidt tientallen miljoenen beschikbaar gesteld worden. Het kabinet wil het besluit over het algeheel verbod pas naar buiten brengen als de steunmaatregelen verder uitgewerkt zijn”, meldt de NOS.

Heet hangijzer in Breda

De toekomst van vuurwerk in de gemeente Breda was sowieso al een heet hangijzer. De roep voor een verbod werd afgelopen jaarwisseling groter dan ooit, toen er heftige vernielingen werden gepleegd in de Hoge Vucht. Voor dit jaar is de beslissing dus genomen, voor de komende jaren moet het nog blijken wat de gemeente Breda gaat besluiten.