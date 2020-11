Politiehelikopter ingezet boven Hoge Vucht in zoektocht naar ontkomen verdachte

BREDA - Een automobilist is woensdagavond op de vlucht geslagen voor de politie. Een groot aantal agenten is momenteel op zoek naar de man.

Een man is woensdagavond tijdens een politiecontrole op de vlucht geslagen. Toen agenten het voertuig van de man wilden checken ging hij er met hoge snelheden vandoor. De man vluchtte naar de Hoge Vucht. De politie zette onmiddellijk de achtervolging in.

De auto werd even later door agenten teruggevonden, maar zonder verdachte. Daarop startte de politie een zoektocht. Daarvoor werd ook een politiehelikopter ingezet.



Foto: Perry Roovers

Alle auto’s in de buurt worden momenteel aangehouden en gecontroleerd. Ook heeft de politie kogelwerende vesten aangetrokken. Omstanders worden door agenten gewaarschuwd voor gevaar.

Wat er precies is gebeurd is (nog) niet duidelijk. Ook is niet bekend of er iemand gewond is geraakt bij het incident. Er is nog veel onduidelijkheid over de situatie. Volgens één van onze correspondenten zou het om een mogelijke schietpartij gaan, maar daar laat de politie zich nog niet over uit.