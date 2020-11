Bredanaars melden misdaad steeds vaker anoniem: ‘Heel belangrijk in de strijd tegen criminaliteit’

BREDA - Een net voor de zomer gelanceerde social media campagne die specifiek gericht was op het melden van criminaliteit en ongeregeldheden in Breda werpt haar vruchten af. Het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) verdubbelde, laat de gemeente Breda weten.

Burgemeester Paul Depla is een groot voorstander van het melden van misdaden door burgers. “In de strijd tegen criminaliteit is het belangrijk om op het juiste moment, op de juiste plaats aanwezig te kunnen zijn om zo ook op een juiste manier actie te kunnen ondernemen. Dit lukt de politie alleen als ze over de juiste informatie beschikken. Inwoners spelen daarin een verschrikkelijk belangrijke rol”, legt hij uit.

De burgemeester geeft aan te begrijpen dat de drempel om criminaliteit te melden soms hoog kan zijn. Maar daar biedt Meld Misdaad Anoniem biedt een oplossing in, zo geeft hij aan. ‘’Inwoners kunnen daar volledig veilig en anoniem contact opnemen als er zaken in hun buurt plaatsvinden die niet pluis zijn. Daarmee dragen ze bij aan de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk. Samen met onze inwoners gaan we de strijd aan tegen de ondermijnende criminaliteit.”

Campagne

In mei van dit jaar werd daarom een campagne op social media gevoerd over het onderwerp. Zeven pilot gemeentes, waaronder Breda namen hier deel aan. Het doel van de campagne was de meldingsbereidheid van criminaliteit onder inwoners verhogen. Na afloop van de campagne steeg het aantal meldingen bij Meld Misdaad Anoniem van 16 in de maand mei, naar 33 en 28 in de twee daarop volgende maanden.

Gemeente Breda en Politieteam Markdal zetten sterk in op deze meldingen, wat heeft geleid tot een aantal ingrepen door de politie. Ook in de toekomst blijft het team inzetten op deze vorm van aanpak van criminaliteit, daar is ook capaciteit voor vrijgemaakt.

Groot aantal acties in oktober

De meldingen die de afgelopen periode via Meld Misdaad Anoniem zijn binnengekomen zijn voor politie aanleiding geweest om onderzoeken op te starten. Deze hebben geleid tot een groot aantal acties in oktober. Zo hebben de meldingen ertoe geleid dat er zeven straatdealers zijn opgepakt met grote hoeveelheden drugs op zak. Waaronder één met maar liefst 104 ponypacks cocaïne. Ook is er een hennepkwekerij opgerold en een woningdealer aangehouden.

De aangehouden personen zijn vaak in het bezit van opvallend dure en ongebruikelijke hoeveelheden geld, sieraden, auto’s, kleding die niet te herleiden zijn. Daarom worden ze bestempeld als ‘ongebruikelijk bezit’ en in beslag genomen. Met de acties zorgt de politie, met hulp van inwoners, ervoor dat criminaliteit in Breda wordt aangepakt. Daarnaast wordt op deze manier duidelijk dat misdaad niet loont en dragen ze bij aan een positief effect op het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijken.

Inwoners blijven daarom aangemoedigd worden om melding te blijven maken van zaken die niet pluis zijn. Je kunt misdaad anoniem melden via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl