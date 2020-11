Je kind kwijtraken na een echtscheiding: Bavelse Monique schreef een boek over ouderverstoting

BAVEL – “Vaker dan we denken raakt een ouder na een scheiding het contact kwijt met de kinderen. Dat komt doordat veel hulpverleners te weinig kennis hebben van ouderverstoting,” stelt schrijfster Monique Meulemans. Ze maakte het vervreemdings­proces tussen haar man en zijn kinderen uit een eerdere relatie van dichtbij mee en schreef een boek over het onderwerp: Emotioneel gevangen.

Na een echtscheiding is het verbazingwekkend eenvoudig om de kinderen straffeloos bij de andere ouder weg te houden, legt Monique uit. Ongeveer 16.000 kinderen verliezen daardoor jaarlijks voor korte of langere tijd het contact met hun vader of moeder. Meulemans deed uitgebreid onderzoek en schreef daar een boek over: Emotioneel gevangen.

“Als ex-partners ruziën over de omgangsregeling en hun kind contact weigert met een van de ouders, bestempelt de hulpverlening de zaak al gauw als een vechtscheiding. Maar wat lijkt op een strijd tussen twee ouders, is meestal één ouder die zijn of haar macht misbruikt om de ex-partner uit het leven van de kinderen te bannen,” zegt de schrijfster. “De hulpverlening herkent deze vorm van emotionele kindermishandeling vaak niet. Sterker nog: herhaaldelijk worden interventies ingezet die ouder en kind alleen maar verder uit elkaar drijven.”

De gevolgen zijn enorm en vaak levenslang. In Emotioneel gevangen vertellen betrokken ouders over hun allergrootste nachtmerrie: hoe ze hun geliefde kinderen kwijtraakten door falende hulpverlening. “Ook volwassenen die als kind waren gehersenspoeld om een van hun ouders te verstoten, vertellen openhartig over de grote emotionele gevolgen”, aldus Meulemans.

Lancering

Tijdens de boeklancering overhandigde de schrijfster het eerste exemplaar van Emotioneel gevangen aan André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade. Rouvoet kwam eerder met concrete adviezen en oplossingsrichtingen om ook ouderverstoting aan te pakken. Met als doel schade voor kinderen na een scheiding te voorkomen: ‘Ik hoop werkelijk dat dit boek daar een belangrijke bijdrage aan gaat leveren.’