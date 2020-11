Politie zoek getuige van schietpartij in de Hoge Vucht: ‘Hij werd bijna aangereden door de verdachte’

BREDA - De politie is op zoek naar een specifieke getuige in verband met het onderzoek naar de schietpartij in de Hoge Vucht. Ze zijn op zoek naar een man die op de dag van de schietpartij een opvallend geel zichtbaarheidsvest droeg. Ook werd deze persoon bijna aangereden door de uiteindelijk opgepakte verdachte.

Naar aanleiding van de schietpartij van vorige week woensdag in de Hoge Vucht is de politie een onderzoek gestart. In dat onderzoek zijn ze op zoek naar een specifieke getuige. Het gaat namelijk om een man die op 11 november rond 21:00 uur over de Cornelis Florisstraat in de richting van de Tilman Suysstraat fietste op de avond van de schietpartij.

De fietser droeg die avond een opvallend geel zichtbaarheidsvest. Ook werd hij door de later aangehouden verdachte, een 32-jarige man met onbekende verblijfplaats, bijna aangereden.

De politie wil nu graag in contact komen met deze persoon en hoopt dus dat hij zich meldt.