Vluchtende man (32) schiet op politie: aangehouden aan Groenedijk

BREDA - De politie heeft gisterenavond een 32-jarige man opgepakt na een achtervolging in Hoge Vucht. De verdachte heeft in zijn ontsnappingspoging politieagenten beschoten.

De politie doet momenteel onderzoek naar het incident dat gisteren plaatsvond in de Hoge Vucht. Tijdens een controle stuitte surveillerende agenten op een auto, waarvan de bestuurder een ballon in zijn mond had. Toen agenten de auto wilden checken sloeg de man op de vlucht. Hij reed met hoge snelheid Hoge Vucht in. De politie zette de achtervolging in. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. De man zou tijdens zijn vluchtpoging ook op agenten hebben geschoten.

Voor een langere tijd verloor de politie de verdachte uit het zicht, maar uiteindelijk werd het voertuig aangetroffen in de Cornelis Jooststraat. Van de bestuurder was echter geen enkel spoor. Uiteindelijk kon de man, na een lange zoekactie, door een arrestatieteam worden aangehouden aan de Groenedijk. Daar had hij zich verstopt in een flat.

Wat een heftig incident weer voor de collega's van de @Politie_Breda! Verdachte schoot op de politie bij achtervolging. Gelukkig geen gewonden en de verdachte aangehouden door inzet diverse diensten. Klasse werk! ???? #Breda #politie #arrestatieteam #OB — Maarten Brink (@maartenbrink) November 12, 2020

Onderzoek loopt

De verdachte is een 32-jarige man met een onbekende woonplaats. Hij is ingesloten in een politiecellencomplex en zal vandaag gehoord worden.