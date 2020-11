Eigenares vernielde auto: ‘beloning van 5000 euro voor gouden tip’

BREDA - Bianca Vink, de eigenares van de vernielde auto, die in de nacht van vrijdag op zaterdag flink is beschadigd aan de Boonhof in Prinsenbeek, looft een beloning uit van 5000 euro voor de gouden tip. Dat schrijft ze op haar Facebook.

“We hebben al veel, maar in dit geval wil ik nog veel meer”, daarmee begint ze haar bericht. “Vannacht (vrijdag op zaterdag) om 02.10 uur is onze auto opgeblazen doormiddel van vuurwerk. Weet jij hier meer van? Gun ons het plezier van gerechtigheid!” Voor degene met de gouden tip heeft ze een beloning van 5000 euro. “Ja je leest het goed! Vijfduizend euro! Stuur ons een berichtje of meld je bij de politie.”