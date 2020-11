NAC komt in matige wedstrijd niet verder dan 0-0 tegen Oss

BREDA - NAC is niet verder gekomen dan een 0-0 remise in Oss. Hiermee loopt de Bredase formatie averij op in de titelrace. De wedstrijd kende weinig kansen. NAC-aanvaller Bilate kreeg nog een strafschop, maar wist deze niet te verzilveren.

In de beginfase gebeurde er weinig. Na 20 minuten was pas het eerste gevaarlijke moment voor NAC. Haye stuurde Venema weg, maar de spits kon de bal niet lekker raken waardoor deze kans naast verdween. Ongeveer een kwartier later wisten de Bredanaars wel te scoren. Dit ging echter niet door vanwege buitenspel.

Na 37 minuten spelen was er een vervelend moment voor NAC. Moreno Rutten viel uit met een blessure, dit terwijl de verdediger juist net terug was gekeerd van een kwetsuur.

Na een uur spelen kwam eigenlijk pas de eerste grote kans voor Oss. Het schot belandde echter op de paal.

Penalty

In minuut 75 kreeg NAC een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Nadat Bilate in de zestien naar de grond getrokken werd kreeg hij een penalty. De spits ging zelf achter de bal staan, maar faalde van 11 meter. In de slotfase kopte de NAC-spits ook nog op de lat. De wedstrijd eindigde hiermee uiteindelijk zoals deze begon: 0-0.