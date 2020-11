Twee auto’s in vlammen opgegaan op parkeerplaats in de Heuvel

BREDA - Op een parkeerplaats in de Meester Stormstraat in de Heuvel zijn zondagavond twee auto’s in vlammen op gegaan. Vermoedelijk ontstond de brand door vuurwerk.

Twee auto’s zijn zondagavond volledig in vlammen op gegaan in de Mr. Stormstraat. Bij de brand waren er flink wat knallen te horen en vuurpijlen te zijn. Vermoedelijk is er dus vuurwerk in één van de auto’s gegooid, waarna de brand ontstond.

Buurtbewoners hebben twee jongens weg zien lopen van de auto’s. Maar er is niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de zaak, en de auto’s moeten worden getakeld.

