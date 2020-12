Gemeente komt met ‘WinterChills’: coronaproof activiteiten voor jongeren

BREDA - Na een succesvolle SummerviBes afgelopen zomer, start de gemeente 20 december met een winterprogramma voor kinderen en jongeren. 'WinterChills' voorziet in activiteiten in alle wijken van Breda voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Partners in de stad waaronder Breda Actief, Nieuwe Veste, Surplus en Grote Broer en Zus organiseren dit programma samen met de gemeente.

WinterChills is het activiteitenprogramma voor kinderen en jongeren. Het maakt onderdeel uit van het stadsbrede programma ‘Winterlicht’, waarin de gemeente Breda samen met vele partners initiatieven en activiteiten voor iedereen in de hele stad zichtbaar maakt, aanjaagt en stimuleert. Meer informatie over Winterlichtactiviteiten wordt binnenkort bekend gemaakt.

Activiteiten

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar worden in de kerstvakantie met WinterChills verschillende gratis on- en offline activiteiten georganiseerd door heel de stad heen. De online activiteiten zijn tot 21 jaar, de offline activiteiten tot 18 jaar in verband met de toegestane aantallen. In samenwerking met de gemeente Breda, NAC Breda, mCon Esports en Breda University (BAas) organiseert Breda Actief twee grote e-sportstoernooien speciaal voor Bredase jongeren tussen 10 en 21 jaar.



De eerste week is het FIFA21 toernooi. De tweede week van de kerstvakantie staat in het teken van Rocket League. De NAC fundagen zorgen voor sportieve en muzikale activiteiten voor jongeren tot 18 jaar met een live finale. Alle activiteiten zijn volledig coronaproof.

Inschrijven

Kinderen en jongeren kunnen zich vanaf komende week voor één of meer activiteiten aanmelden.