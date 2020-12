Breda wil meest gastvrije binnenstad van Europa worden

BREDA - Het ondernemersfonds heeft het afgelopen jaar samen met de gemeente Breda, Breda Marketing en diverse stakeholders gewerkt aan een nieuwe visie voor de binnenstad. Na het binnenhalen van de erkenning Beste Binnenstad is een nieuwe stip op de horizon nodig. Breda wil in 2030 de meest gastvrije binnenstad van Europa zijn.

Breda staat in de top 10 van best bezochte steden. “’Een plek waar veel belangen samenkomen van ondernemers, eigenaren, bewoners en bezoekers”, aldus het ondernemersfonds. “De druk op de binnenstad neemt echter toe en de concurrentie staat niet stil. Hoe zorgen we er samen voor dat de binnenstad een aangename en aantrekkelijke plek blijft waar de belangen van bewoners, bezoekers en ondernemers in balans zijn? Hoe ontwikkelen we de binnenstad van Breda van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’? Naar een inclusieve en vitale ontmoetingsplek, naar een binnenstad van en voor iedereen?”

Daar denken diverse partijen in de stad over na. De visie is nu bijna gereed. “Om alle belangen te borgen worden bewoners en ondernemers van de binnenstad uitgenodigd voor een gesprek om de puntjes op de i te zetten.” Op woensdag 9 december is het mogelijk om de conceptvisie aan te scherpen. Dan vindt een digitaal stadsgesprek plaats. “Input is belangrijk om te komen tot een meerjarig uitvoeringsprogramma.”

Meedenken kan op drie manieren. Tussen 2 en 16 december kunnen geïnteresseerden zelf zes standwandelingen lopen. Het enige wat zij nodig hebben is een smartphone. Mensen kunnen dan gemakkelijk foto’s, filmpjes en antwoorden door appen. “Samen poetsen wij de parel op!”