Fietser aangereden op Achter Emer, ambulance, politie en traumahelikopter opgeroepen

BREDA - Een fietser is vanmiddag door een auto aangereden op de fietsoversteek aan de Weidehek met de Achter de Emer in Breda. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een fietser is vanmiddag aangereden op de fietsoversteek aan de Weidehek met de Achter de Emer in Breda. Vermoedelijk zat er ook nog een tweede persoon achterop de fiets. Er kwamen twee ambulances en een politiewagen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De ambulances vervoerden het slachtoffer naar het ziekenhuis. Of er nog een tweede persoon aanwezig was en of deze ook naar het ziekenhuis vervoerd is, is niet volledig duidelijk.

Het is momenteel niet duidelijk wie geen voorrang verleende. De politie heeft het kruispunt afgesloten voor onderzoek