De Betere Boompjes vliegen de deur uit: Al driehonderd Bredanaars haalden er één op

BREDA - Een duurzame kerstboom die na de feestdagen weer terug de grond in gaat? Veel Bredanaars hebben er wel oren naar. Dit weekend haalden bijna 300 Bredanaars bij STEK hun ‘betere boompje’ op. En komend weekend worden er opnieuw zo’n 180 bomen opgehaald.

Alex de Graaf bedacht het idee van Beter Boompje samen met zijn zwager Frank Haagen van het platform Breda Maakt Mij Blij. “Veel Nederlanders willen een goede kerstboom, maar geen gedoe. Met een BeterBoompje kan je op een laagdrempelige manier een stap in de goede richting zetten. En hoe meer mensen meedoen, hoe groter onze impact”, aldus Alex. Jaarlijks worden er in Nederland namelijk zo’n 2,5 miljoen kerstbomen weggegooid. Dat wordt met Beter Boompje tegengegaan. Kerstbomen met een kluit worden na de feestdagen weer terug in de grond gezet. En voor bomen zonder kluit wordt een boom teruggeplant.

Afgelopen weekend was het eerste ‘pick-up’ moment. Op zestien plekken in Nederland kwamen mensen hun duurzame kerstbomen halen. Eén van hen was Sophie Appel uit Breda: “Ik zag het initiatief voorbijkomen op social media en was direct enthousiast. Het zijn prachtige bomen en als ik hierbij ook mijn steentje bijdraag aan een betere wereld is dat helemaal mooi!” In totaal werden er in Breda 295 bomen opgehaald, en in heel Nederland zo’n 2500.

Aankomend weekend staat het tweede pick-up moment gepland. Dan worden er in Breda bij STEK weer 180 bomen opgehaald. Maar dat kunnen er nog meer worden, legt Frank uit. “Bestellen kan nog tot en met donderdag!”