NAC Breda rekent in laatste wedstrijd van 2020 af met FC Volendam

BREDA - NAC heeft in de Keuken Kampioen Divisie thuis tegen FC Volendam een belangrijke zege geboekt. Mede door twee doelpunten van invaller Sydney van Hooijdonk won de ploeg van Maurice Steijn met 3-0. Onze fotograaf Peter Visser was erbij, bekijk hier zijn foto’s.

In de eerste helft was FC Volendam de enige ploeg die aanspraak maakte op de overwinning. De bezoekers hadden het betere van het spel en ook de beste kansen. In de 35e minuut kwam NAC goed weg. Samuele Mulattieri werd in de zestien getorpedeerd door doelman Roy Kortsmit, die de geblesseerde Nick Olij verving, en leek een strafschop te verdienen. Scheidsrechter Jeroen Manschot zag er echter niets in, waardoor de twee ploegen bij een 0-0-stand gingen rusten.

Na de rust kwam NAC tegen de verhouding in op voorsprong. Een vrije trap van Mounir El Allouchi belandde via de muur achter doelman Roggeveen. Dit doelpunt gaf de ploeg van trainer Maurice Steijn vertrouwen, want invaller Sydney van Hooijdonk breidde de score vervolgens snel uit naar 3-0. Eerst frommelde hij de bal uit een voorzet in het doel en even later schoot hij raak uit een strafschop.

Boy Deul kon vlak voor tijd via een strafschop de Volendamse eer nog redden, maar de middenvelder faalde vanaf elf meter. Door de zege passeert NAC Volendam op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. NAC staat nu vierde met 32 punten, FC Volendam zakt naar de zesde plaats met 30 punten.