Grofvuil laten ophalen gaat geld kosten in 2021

BREDA - Per 1 januari 2021 moeten Bredanaars betalen voor het laten ophalen van grof huishoudelijk afval en snoeihout. Het ophalen van grofvuil was in Breda altijd gratis, maar gaat nu 25 euro kosten per 2 kubieke meter.

Wie grof huishoudelijk afval of veel snoeiafval had, kon dat altijd aanmelden bij de gemeente Breda. Het afval mocht dan op de stoep worden gezet, en werd gratis afgehaald. Maar daar komt per 1 januari een einde aan. Dat is nodig om de kosten die de afvalverwerking Breda kost te verminderen. Maar het heeft ook een ander voordeel, legde wethouder Daan Quaars eerder dit jaar uit. Namelijk het verminderen van de hoeveel restafval in de gemeente. “Wanneer wij langskomen dan gooien we al het grofvuil in één auto. Dan krijg je restafval en dat is nou juist heel duur.

Kosten

Het laten ophalen van grof huishoudelijk afval van maximaal 2 m3 kost in 2021 25 euro. Hetzelfde geldt voor het laten ophalen van 4 m3 snoeihout. Het laten ophalen van bouw- en sloopafval kost 65 euro per BigBag. Het aanbieden van grote huishoudelijke elektrische apparaten blijft gratis.

Wie niet wil betalen voor het afvoeren van grofvuil, kan het zelf wegbrengen naar het milieustation.