Bredanaars genieten van bijna 100 versierde huizen in Princenhage

BREDA - Ook dit jaar gaat De KerstCreatieRoute van stichting Kerststal Princenhage ondanks de coronacrisis gewoon door. De route is een interactieve wandel- en puzzeltocht langs meerdere kerstcreaties. Het evenement groeide de afgelopen jaren uit tot een ware traditie in Princenhage.

De KerstCreatieRoute wordt sinds 2013 georganiseerd door de Werkgroep KerstCreatieRoute van Stichting Kerststal Princenhage. Deze jaarlijkse interactieve wandel- en puzzeltocht loopt langs uiteenlopende kerstcreaties, voorzien van een boompje met een nummer en letter. De boompjes geven een aanwijzing om de slagzin van de puzzeltocht op te lossen.

Bijna 100 adressen

Bijna 100 adressen in Princenhage hebben zich aangemeld om zo’n kerstcreatie te maken. De aard van de creatie is geheel vrij. Het kan een schilderij zijn dat achter het raam is geplaatst, een handwerkcreatie of een beeldengroep in de voortuin van een woning. De vakjury zal elke creatie beoordelen. Ook het publiek kan een creatie nomineren voor een prijs.

De KerstCreatieRoute begon op 13 december en kan worden gelopen tot en met 1 januari.