Kerstbomen slingeren door Breda: In 2021 geen inzamelingen of verbrandingen

BREDA - Er worden dit jaar geen inzamelingen of verbrandingen van kerstbomen georganiseerd. De gemeente Breda roept inwoners op om hun kerstboom in januari naast de groene container te zetten tijdens de ophaaldagen van het GFT. Niet iedereen lijkt daar het geduld voor te hebben. Veel bomen slingeren al rond in de stad.

Gedurende de maand januari kunnen alle inwoners van Breda hun kerstboom aanbieden bij de GFT-bak. Afvalservice neemt de boom dan mee. De gemeente heeft besloten om onder de huidige coronamaatregelen geen verbrandingen of centrale inzamelingen van kerstbomen te organiseren. Een logische keuze, want evenementen zijn verboden en er mogen maximaal twee personen samen op straat zijn.

“Natuurlijk is het een prachtige traditie, maar in de huidige lockdown kunnen we niet anders dan het een jaartje overslaan”, aldus wethouder Quaars. “Onze mannen en vrouwen van afvalservice bereiden zich nu voor om in januari al onze kerstbomen thuis op te halen. Leg ‘m dus bij de GFT-bak!”

Afvalservice haalt de kerstbomen kosteloos thuis op in de gehele maand januari, mits de boom naast de GFT-bak ligt. Bewoners van appartementen kunnen de boom neerleggen op de plek waar zij normaalgesproken hun GFT aanbieden.