Een kledingzaak openen in een lockdown: Mike’s Breda doet het

BREDA - De Houtmarkt is een nieuwe kledingzaak rijker. Michael Schenk opent er het derde filiaal van zijn succesvolle mannenkledingzaak Mike’s. Maar wanneer Bredanaars de zaak van binnen kunnen zien, is vanwege de lockdown nog onduidelijk. “Dat is natuurlijk balen”, geeft eigenaar Michael toe.

De naam Mike’s is voor sommige Bredanaars waarschijnlijk al wel bekend. Er bestaan namelijk al twee vestigingen van de mannenkledingzaak die zich richt op de verkoop van grote merken voor outletprijzen. Eén in Hellevoetsluis, en één in Barendrecht. “Dat is natuurlijk niet naast de deur”, geeft eigenaar Michael toe. “Maar wat we in die filialen zien, is dat mensen echt uit de wijde omgeving naar ons toekomen. Daarbij viel het ons enorm op dat een groot deel van onze klanten Brabanders zijn. Dat was voor ons dan ook de reden om bij de opening van een nieuw filiaal voor Brabant te kiezen.”

Houtmarkt

De nieuwe zaak is gevestigd in de Houtmarkt. Op 14 december kreeg Michael de sleutels van zijn nieuwe winkel. En dat was dus precies de dag waarop bekend werd dat er een lockdown kwam voor niet-essentiële winkels. “Ja, dat was natuurlijk heel apart. Maar tegelijkertijd kwam het niet eens heel slecht uit. Want nu konden we met extra veel focus ons richten op het stylen en klaar maken van de nieuwe zaak in Breda.” Die is inmiddels helemaal klaar om open te gaan. “We hadden gemikt op een opening op 28 januari, maar alles liep zo voorspoedig dat we eigenlijk als verrassing dit weekend al open wilden gaan. Helaas is dat natuurlijk niet mogelijk door de lockdown.”

Persoonlijk

Wat opvallend is aan het concept van Mike’s, is dat het gericht is op de winkelbeleving. Op de site valt te lezen: ‘Mike gelooft in de winkelbeleving. Daarom hebben we bewust geen online shop.’ En dat is bijzonder in een tijd waar online bestellen dé manier is om toch nog te kunnen verkopen. “We hebben inderdaad geen webshop, maar dat betekent niet dat mensen bij ons geen bestelling kunnen plaatsen”, legt Michael uit. “Mensen kunnen ons altijd een berichtje sturen of even bellen voor een bestelling. Bijvoorbeeld omdat ze via social media voorbij zien komen dat we een mooie nieuwe levering hebben van een tof merk. Dan sturen we een tikkie, en kun je je kleding op komen halen of brengen we het even bij je langs. Voor ons is die interactie met onze klanten heel belangrijk.”

Mike’s richt zich op de verkoop van bekende merken voor een outletprijs. Belangrijke merken voor Mike’s zijn onder andere Lacoste, Fred Perry, Lyle Scott en Hugo Boss. “wat voor ons verder heel belangrijk is, is dat de sfeer in onze winkels heel goed is. Mensen komen ook echt vaak langs gewoon voor een gezellig praatje”, legt Michael uit. Dat gezellig langs een winkel gaan voor een praatje de komende weken nog niet mogelijk zal zijn, is voor de eigenaar wel balen. Maar alsnog heeft hij het volste vertrouwen in de toekomst van de zaak. “Paniekvoetbal spelen heeft geen zin. Ik blijf gewoon rustig, en we zijn met het hele team enthousiast aan de slag gegaan. Ook al is er een lockdown, we willen iedereen in Breda laten weten dat we er zijn. We gaan zorgen dat we niet te missen zijn.”