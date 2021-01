Nieuw avontuur voor eigenaren Dok: ‘De Kleine Wereld wordt een gastropub’

BREDA - Wanner de horeca weer open gaat is nog niet duidelijk. Maar wanneer het zover is, kunnen borrelaars terecht bij een nieuwe hotspot aan de Grote Markt. De eigenaren van Dok 18 & 19 hebben namelijk ‘De Kleine Wereld’ overgenomen. “We willen iets nieuws brengen in combinatie met het oude karakteristieke van de stad.”

Iedere Bredanaar kent het kleine, karakteristieke pandje pal naast de Grote Kerk wel. Het pandje is oud, uniek én biedt al jaren onderdak voor café De Kleine Wereld. Maar na het jarenlang uitbaten van de tent, dragen eigenaren Annette en Bert de kroeg nu over aan Roger en Kaylee, de eigenaren van Dok 18 & 19 aan De Haven.

Annette en Bert vinden het jammer dat ze in deze coronatijd niet persoonlijk afscheid kunnen nemen van alle gasten. “Maar we zijn erg enthousiast over Kaylee en Roger en de manier waarop ze de zaak gaan voortzetten”, vertelt Annette. “Met hun kennis, ervaring en enthousiasme blijft De Kleine Wereld een geweldige plek, waar we zelf ook graag blijven komen.”

Kijken naar de toekomst

De twee nieuwe, jonge uitbaters vinden het wel spannend om iets in coronatijd over te nemen, maar hebben er vooral heel veel zin in. “Tuurlijk vinden wij het wel spannend, maar wij kijken liever naar de toekomst en wat er gaat komen”, vertelt Roger. “Ooit gaat het leven weer normaal worden en dan is de Grote Markt, net zoals de haven, een bruisend, leuk stuk in de stad.”

Roger en Kaylee hadden altijd al een speciale band met het pandje naast de Grote Kerk. “Wij hebben het pand van De Kleine Wereld altijd al ontzettend tof gevonden. Toen wij samen bij de Heeren van Breda werkten hadden wij al de wens uitgesproken om ooit in De Kleine Wereld te gaan ondernemen. Ontzettend tof dat het dan ook gebeurt!”

De tekst gaat verder onder de foto (foto: Facebook De Kleine Wereld)



Karakteristiek

Wat de Kleine Wereld 15 jaar geleden bracht voor Breda staat voor de nieuwe uitbaters nog steeds als een huis. “Iets nieuws brengen in combinatie met het oude karakteristieke van de stad waarbij gezelligheid voorop staat. Dit zullen ook wij gaan combineren met een warme sfeer, goede muziek, lekkere hapjes en het schenken van kwaliteitsbier”, vertelt Roger. “Wij zullen er dan ook voor zorgen dat De Kleine Wereld bekend zal blijven staan om de diversiteit en kwaliteit van de selectie bieren.”

Kaylee en Roger zijn nu inmiddels al een aantal jaar eigenaren van Dok 18 & 19 aan De Haven. “We blijven natuurlijk wie we zijn, wij gaan niet opeens andere personen worden met andere horeca normen en waarden. Het verschil met De Kleine Wereld gaat hem zitten in wat voor horecabedrijf het is”, vertelt Roger. “Bij De Kleine Wereld willen wij graag onze focus leggen op bier & foodpairing. Dok 19 is meer een bier-/sportsbar en Dok 18 een delicatessen- en wijnbar. Wij denken dat de locatie zich ontzettend goed leent om daar hele toffe gerechten te mogen klaar maken en te combineren met heerlijke bieren.”

Kleine opknapbeurt

Morgen gaat het tweetal beginnen met een kleine opknapbeurt aan het pand aan de Grote Markt. “Er hoeft niet veel te gebeuren”, geeft Roger toe. “Hoe Annette en Bert De Kleine Wereld hebben achtergelaten is echt al super. We zijn blij dat we geen grote ingrepen hoeven te doen. Ook vinden we het belangrijk om het historische en karakteristieke van het pand in tact te houden. Dat maakt het juist zo’n bijzondere plek met een rijke geschiedenis.”

Bier en foodpairing

Zodra de horeca in Breda weer open mag, slaat De Kleine Wereld een nieuwe weg in. “Naast het schenken van de bieren willen wij ook gebruik gaan maken van de keuken die boven in het pand is gemaakt. Chefkok Bas van Oosterbosch gaat de gerechten bereiden die perfect passen bij de verschillende soorten speciaalbieren. Op die manier moet De Kleine Wereld een nieuwe gastronomische aanwinst voor Breda worden. Wij willen ons gaan onderscheiden op de Grote Markt van Breda door te laten zien en ervaren dat wij beer & food pairing naar een hoger niveau tillen binnen de muren van dit prachtige pand.”