Oplossing voor de Roosberg op de lange baan, het is wachten op een ‘normale situatie’

BAVEL - Het onderzoek naar de verkeerdrukte rond sportpark de Roosberg is stilgelegd. Niet verwonderlijk, want doordat wedstrijden zijn stilgelegd is het onmogelijk om een goed beeld van de situatie te krijgen. Eigenlijk wilde de gemeente uiterlijk in 2021 een oplossing zien voor de situatie bij het sportpark. Maar het is nu eerst wachten op een ‘normale situatie’, laat wethouder Daan Quaars weten.

De parkeerdruk en de verkeersdrukte op de Bavelse Hei, rond sportpark de Roosberg, is te hoog. De drukte zorgt voor gevaarlijke situaties. Bovendien is de parkeerdruk ook te hoog. Daarom is besloten dat er uiterlijk in 2021 een haalbare oplossing moet worden gevonden. Maar die oplossing loopt vertraging op.

De vertraging is niet verwonderlijk. Onderdeel van de aanpak is namelijk een onderzoek naar de verkeersdrukte door een extern bureau. In september heeft het bureau twee dagen een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Maar sinds de wedstrijden door de coronamaatregelen weer stilliggen, is het onderzoek stopgezet. Het onderzoek zou immers geen representatief beeld meer geven van de parkeerdruk en verkeersdrukte in het gebied.

Dit jaar zal er opnieuw een verkeersschouw en een telling worden gehouden. “Uiteraard kunnen we dat pas goed doen, als er weer sprake zal zijn van een enigzins ‘normale’ situatie”, laat wethouder Quaars weten aan de gemeenteraad.

Quick wins

Bij de aanpak van de situatie rond de Roosberg wordt in eerste instantie gekozen voor zogenaamde ‘quick wins’. Denk daarbij aan het aanbrengen van extra verwijsborden en het plaatsen van boomstammen langs de rijbaan. Die keuze heeft de gemeente gemaakt in overleg met de verenigingen.