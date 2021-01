Horeca ziet af van openen op 17 januari: ‘Wij willen open, wanneer winkels dat ook mogen’

BREDA - In december maakten tientallen afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland bekend de deuren op 17 januari te gaan openen. Maar van die datum zien de afdelingen af vanwege de huidige penibele situatie in de ziekenhuizen. De horecaondernemers willen nu de deuren weer openen wanneer de winkels dat ook weer mogen. “Wij willen gelijk behandeld worden”, legt Johan de Vos uit.

In december maakten vele horecaondernemers bekend de deuren op 17 januari te gaan openen. De ondernemers kozen voor die datum (ruim twee weken na de jaarwisseling), omdat zij aan wilden tonen dat de heropening van de horeca níet tot een toename van het aantal coronabesmettingen zou leiden. De datum 17 januari is echter niet haalbaar, stellen de ondernemers nu. “Uiteraard zien wij ook de penibele situatie op dit moment in de Nederlandse ziekenhuizen. Wij zijn niet blind voor de werkelijkheid, dus schuiven we 17 januari op naar het moment dat ook de winkels weer open mogen”, licht Johan de Vos als woordvoerder toe.

Gelijke behandeling

De horecaondernemers eisen een gelijke behandeling. De hoge besmettingscijfers van de afgelopen maanden zijn immers niet aan de horeca toe te schrijven. De grote groep ondernemers vindt het dan ook niet meer dan logisch dat zij gelijktijdig met de winkels weer opengaan.

“Tot nu toe zijn wij door het kabinet ongelijk behandeld als het gaat om de toepassing van maatregelen. Onze hele sector werd opgeofferd. Dat blijkt nu dus ongegrond en voor niks te zijn geweest. Nu ook de winkels dicht zijn, is het voor het kabinet dé uitgelezen kans om ons bij heropening wél gelijk te behandelen. Met gelijke voorwaarden en protocollen. Wij eisen als ondernemers dan ook om de openstelling van de horeca gelijk te trekken met de winkels. Dat houdt in: winkels open = horeca open! Laat ‘samen’ nu eindelijk ook eens ‘samen’ zijn,” aldus De Vos.

Bij de heropening van de horeca willen de ondernemers dezelfde maatregelen hanteren zoals tijdens de laatste weken voor sluiting: Met een maximaal aantal gasten per vierkante meter, gezondheidschecks en een registratiesysteem.

Financiële situatie

Horecaondernemers hebben het financieel zeer zwaar. Recent zijn de steunpakketten wel verruimd. Zo wordt in het eerste kwartaal van 2021 de NOW niet afgebouwd. Dat is een kleine opluchting voor velen, want zo kunnen massale ontslagrondes nog heel even worden uitgesteld. Toch is het voor de horecaondernemers niet genoeg om het hoofd boven water te kunnen houden, stelt De Vos. “Door de onterecht grote opoffering van de branche en het gebrek aan voldoende compensatie, blijven de duizenden horecaondernemers bij hun besluit: zij gaan verantwoord open wanneer de winkels hun deuren mogen openen. Het is pompen of verzuipen.”