Weinig faillissementen in de Bredase horeca: ‘Het is een vertekend beeld, want de torenhoge schulden zijn er wel’

BREDA - Het CBS meldde vandaag dat er in 2020 het minst aantal faillissementen waren van de afgelopen twintig jaar. En dat zorgt voor bij veel mensen voor verbazing. In branches zoals de horeca zijn de zaken immers al maandenlang gedwongen gesloten. Horecaondernemer Johan de Vos legt dan ook uit dat de cijfers een vertekend beeld geven. “Horecaondernemers zitten met enorme schulden en betalingsachterstanden. Als de belastingdienst ons zou dwingen om nú alles te betalen, dan zou minstens vijftig procent van de zaken failliet gaan.”

Nooit gingen er in de afgelopen twintig jaar zo weinig bedrijven failliet in Nederland als in 2020. En dat terwijl het coronavirus voor de grootste crisis in jaren zorgde. Toch verbaasd dat horecaondernemer en voorzitter van de KHN Breda Johan de Vos niets. “Horecaondernemers zitten met onzichtbare schulden. Dat het aantal faillissementen laag is, betekent niet dat het goed gaat met de ondernemers.”

Faillissementen

Dat het aantal faillissementen in de horeca meevalt, is voor het grootste deel te verklaren vanuit het beleid van de belastingdienst, legt De Vos uit. “De belastingdienst heeft ondernemers de mogelijkheid gegeven om de betaling van allerlei soorten belasting uit te stellen. Daar wordt dan ook massaal gebruik van gemaakt. Maar die belastingen zijn niet kwijtgescholden. Ze moeten nog steeds betaald gaan worden”, legt hij uit. Momenteel is het beleid dat ondernemers drie jaar de tijd krijgen om die uitgestelde belastingen alsnog te betalen. “Dat beleid is bedacht vanuit de gedachte dat we dat weer in kunnen lopen wanneer we weer open mogen. Maar eigenlijk is zo’n vijftig procent van de horecazaken nu technisch failliet. Als de belastingdienst vandaag aanklopt en geld wil zien, dan gaan enorm veel zaken over de kop.”

Normaal gesproken is het ook aan de belastingdienst in samenwerking met bijvoorbeeld een leverancier of brouwer om het faillissement aan te vragen voor een horecazaak met schulden. “Dat wordt nu zo min mogelijk gedaan. Daardoor gaan weinig zaken failliet. Maar de onzichtbare schulden zijn echt enorm.”

Wanneer komt de klap?

Johan de Vos verwacht dat de klap komt wanneer de horeca weer open mag. “Dan krijg je alle vaste lasten terug, en moet je beginnen met die uitgestelde belastingen en al je leningen terugbetalen. Om alle kosten dan te kunnen dekken moet je eigenlijk 150 procent omzet gaan draaien, waar je normaal maar 100 procent draaide.”

Dat horecazaken momenteel nog wel overheidssteun ontvangen en omzet kunnen draaien via afhaal en bezorging, noemt De Vos ‘een doekje voor het bloeden’. “Je krijgt als ondernemer als je geluk hebt zo’n 65 procent van je loonkosten vergoed. Dat betekent dat je voor 35 procent nog steeds zelf opdraait. Dat zijn hoge lasten. En natuurlijk proberen veel zaken omzet te genereren via afhaal of bezorging. Maar een koffie to go zaakje op de Grote Markt levert je op een zonnige middag misschien 200 euro op, terwijl je op een normale dag duizenden euro’s zou verdienen. Dat staat echt in schril contrast met elkaar.”