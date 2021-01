Testvoorstelling van Guido Weijers eind januari gaat niet door: ‘Ik was als enige niet sceptisch maar naïef’

BREDA - Guido Weijers zou eind deze maand in het kader van de testevenementen eindelijk weer een voorstelling houden voor 500 bezoekers. Echter werd eerder deze week besloten dat dit toch niet door kan gaan. Het risico is momenteel te groot met het hoge aantal besmettingen en de Britse mutatie van het virus. Tot teleurstelling van de cabaretier.

De 500 mensen die naar het evenement in het Beatrix Theater in Utrecht zouden komen, moeten 48 uur voordat het evenement plaatsvindt een PCR-test laten doen, legde theater.nl uit. Aan de deur moeten ze een negatief testresultaat laten zien. Vervolgens zou de hele voorstelling nauw worden gemonitord, en zouden er verschillende maatregelen worden getest. Zo hebben mensen in de zaal vaste zitplaatsen. Er zullen twee lege plaatsten zijn tussen de huishoudens. Ook worden er zo’n 50 spatschermen opgehangen. Deze schermen zijn ook onderdeel van het experiment om te zien wat het effect is. Maar ook wat de bezoekers van de schermen vinden tijdens een voorstelling.

Helaas werd tijdens de persconferentie eerder deze week duidelijk dat het testevenement niet door zou gaan. Dat is al de tweede keer dat de test door wordt geschoven. Tot grote teleurstelling van Guido Weijers, die zijn gevoelens hierover uit in een video op Instagram. "Rutte beloofde dat de test in januari door kon gaan, los van hoe de cijfers zich ontwikkelde, en ik was als enige niet sceptisch maar naïef", legt uit hij uit. "Beloofd is beloofd, maar tot mijn grote verbazing gaat het toch niet door, naja het wordt verzet. Ik ben oprecht teleurgesteld dat het onderzoek opnieuw is uitgesteld. Ik vraag me af waarom? De besmettingscijfers zijn in ieder geval geen argument, want toen Mark Rutte dit zei waren de besmettingscijfers boven de 6000 en afgelopen week beneden de 5000." Vervolgens zoekt de cabaretier in zijn video nog naar mogelijke andere redenen waarom het niet door kan gaan.

Britse variant

Ook haalt Weijers de Britse mutatie van het virus aan. "De echte reden dat we geen wetenschappelijk onderzoek mogen doen is: er is een nieuwe variant, een mutatie." Omdat iedereen voor de voorstelling negatief getest moet worden en zich aan de voorschriften moet houden, is het risico van zo'n testevenement volgens de cabaretier nul. "Die Britse variant is 30% besmettelijker en dan vinden we het risico toch ineens weer spannend, terwijl mijn wiskundeleraar mij vroeger leerde 100% keer nul is het zelfde als 130 keer nul."

Waarom

De Bredanaar geeft aan vooral te willen achterhalen waarom we niet testen. "We moeten testen om te achterhalen wat de risico's zijn, maar we mogen niet testen omdat we niet weten wat de risico's zijn." Een vicieuze cirkel noemt Weijers het. "Het is hoog tijd om een keer die eerste stap te zetten. Niet alleen voor mij, maar voor de hele evenementenbranche en de hele theaterwereld. Rutte en De Jonge roepen vaak dat ze 100% van de beslissingen moeten nemen met 50% van de kennis van het virus. Die kennis, die kunnen we juist vergroten." Vervolgens geeft de cabaretier een aantal opties voor verschillende testen. "Lieve Rutte en De Jonge, jullie beslissen volgende week over een nieuwe datum. Zouden jullie daarover met mij in gesprek durven? Want hoe sneller we meten, hoe sneller we weten, hoe sneller we oplossingen hebben, hoe sneller we die kunnen implementeren. Ik hoop dat ik, in tegenstelling tot mijn brief aan Rutte in mei, deze keer wel een antwoord van jullie krijg."

Die reactie, die kwam er. Minister Hugo de Jonge reageerde op de post van Weijers. "Ik begrijp je teleurstelling, Guido. Wij hadden ook het liefst een andere keuze gemaakt", begint minister van volksgezondheid zijn bericht. "Ik sta achter deze pilots. Dit geeft ons de kans om op een gecontroleerde manier te experimenteren. Ze moeten dus ook doorgaan, maar op een ander moment. Op dit moment, met de VK-variant en het hoge aantal besmettingen, is het risico nog te groot." Wel gaat De Jonge graag in gesprek met de cabaretier. "Er komt een DM jouw kant op."

Bekijk de hele video van Guido Weijers hieronder.