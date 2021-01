Eerste prik gezet; GGD West-Brabant start met vaccineren vanuit Breda

BREDA - Stipt om 08.00 uur werd vrijdagochtend bij het Amphia Ziekenhuis Langendijk in Breda de eerste vaccinatie gezet door GGD West-Brabant. De komende tijd mikt de GGD op het inenten van zo’n 390 mensen per dag, verspreid over drie a vier verschillende ‘priklijnen’.

De eerste medewerker die gevaccineerd werd is Barry. Hij werkt bij woonzorgcentrum De Zeven Schakels in Zevenbergen. De vaccinatie werd gezet door verpleegkundige Tamara, onder toeziend oog van onder andere bestuurders van Surplus, de GGD en burgemeester Paul Depla. Terwijl Barry de eerste prik kreeg, stroomde de wachtruimte in het oude Bredase ziekenhuis al vol. Want de GGD is na de vaccinatie van Barry meteen doorgegaan met vaccineren. Dagelijks zullen er zo’n 390 prikken worden gezet tussen 08.00 en 20.00 uur. “Voor die ruime openingstijden is gekozen om het zorgpersoneel de mogelijkheid te geven om langs te komen voor een vaccinatie wanneer voor hen goed uit komt”, legt een woordvoerder van de GGD uit.

GGD West-Brabant gaat zich, samen met 19 andere GGD-regio’s, de komende tijd vooral bezig houden met het vaccineren van de eerste doelgroep: Medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, medewerkers van de gehandicaptenzorg en medewerkers van de wijkverpleging en WMO.

Daarna volgen de zorgmedewerkers uit gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Dit is door de landelijke overheid zo bepaald. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen bij welke van de 25 GGD-locatie zij een vaccinatie willen krijgen.

GGD West-Brabant is er al klaar voor om op te schalen naar meer dan 390 vaccinaties per dag, maar dat is alleen mogelijk wanneer er meer vaccins beschikbaar komen.



Hanneke Marcelis