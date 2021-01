Eerste sneeuwvlokken vallen in Breda

BREDA - Pak de handschoenen en sjaals maar vast tevoorschijn, want het sneeuwt in Breda! Veel is het nog niet, die paar vlokken die zojuist naar beneden dwarrelden, maar de verwachting is dat deze waarschijnlijk tot en met zondag blijven liggen.

Weerman Nico Koevoets voorspelde het gisteren al: "Het gaat zeker wel een paar uur sneeuwen waarbij in het midden van Brabant 4 tot 6 cm wordt verwacht, 3 tot 5 cm in het westen en 2 tot 4 cm in het oosten. De sneeuw zal het langst blijven liggen in het oosten en midden van Brabant waar de temperaturen tot zondagochtend nog dicht bij het vriespunt zitten. "

En iets na 14.30 was het eindelijk zover. Nadat de eerste sneeuwvlokken aan het begin van de dag in Zeeland vielen, was Breda ook in de middag aan de beurt. De sneeuw zorgt voor mooie beelden, waaronder in de binnenstad en het Valkenberg.

Gladheid

De gemeente Breda heeft in totaal 28 strooiers klaar staan. Daarvan zijn er 15 geschikt voor fietspaden, en 13 voor de grote wegen. In totaal gaat het in Breda om het strooien van 600 kilometer wegen en 250 kilometer fietspaden. Toch worden weggebruikers gewaarschuwd om rekening te houden met gladheid door de winterse neerslag.