KOZP gaat actievoeren tegen ‘schadelijke stereotyperingen met carnaval’

BREDA - Kick Out Zwarte Piet heeft acties aangekondigd in aanloop naar carnaval. Lokale Limburgse en Brabantse groepen zoals Breda Kan Het roepen feestwinkels, carnavalsverenigingen, scholen en burgers op om zich uit te spreken tegen kostuums die ‘gemarginaliseerde groepen belachelijk maken.’

Over enkele weken is het zo ver: Dan vindt carnaval 2021 plaats. Vanwege de coronamaatregelen zal het feest online gevierd moeten worden, maar dat mag de pret niet drukken voor veel Bredase carnavalsliefhebbers. Lokale groepen van Kick Out Zwarte Piet kijken echter minder uit naar het carnavalsfeest. Zij noemen carnaval ‘een feest waarin racisme, seksisme en transgenderhaat wordt toegejuicht en culturen en identiteiten volop worden toegeëigend.’

Groepen zoals Breda Kan Het grijpen de editie van 2021 aan om bewustwording rondom schadelijke, kwetsende, racistische en stereotyperende kostuums te vergroten. Dat laat Breda Kan Het weten in een uitgebreid Facebookbericht. “Op het moment dat gemarginaliseerde groepen worden bespot, zit men op het verkeerde spoor. Dan draagt men bij aan het in stand houden van vooroordelen en stereotype beelden over culturen, identiteiten en bevolkingsgroepen. Die beeldvorming draagt in grote mate bij aan onderdrukking, het racismeprobleem en ongelijkwaardige behandeling in Nederland.” De groep heeft het dan onder andere over mensen die verkleed gaan als eskimo, indiaan of Mexicaan. Zij voeren daarom de komende weken coronaproof actie gericht op educatie en bewustwording. “We roepen feestwinkels, carnavalsverenigingen, scholen en burgers op om zich uit te spreken, om te kiezen voor kostuums die gemarginaliseerde groepen niet belachelijk te maken. Drijf de spot met machthebbers, draai de sociale orde om, doe waar carnaval voor bedoeld is! “

Vorig jaar richtte Kick Out Zwarte Piet zijn pijlen ook al op carnaval in Breda. Toen riep KOZP mensen op om foto’s te sturen of verslag te doen van racisme tijdens carnaval, bijvoorbeeld in kostuums. De verzamelde informatie werd toen aangeleverd bij verschillende antidiscriminatiebureaus.