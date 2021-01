Hotel met 174 kamers opent pal naast station Breda

BREDA - De Duitse hotelketen Intercity Hotel gaat een nieuwe vestiging openen in Breda. In de zomer van 2021 start de bouw van het nieuwe hotel met 174 kamers pal naast het station van Breda.

Het hotel zal zich huisvesten in het nieuwe gebouw ‘Platform_A’. Dat is de naam van het gebouw dat pal naast het station komt te staan en onderdeel is van 5TRACKS, een ontwikkeling van Synchroon en J.P. van Eesteren. Aan de stationszijde bevinden zich straks de entree met lobby, lounge, restaurant en de foyer van de congreszalen. Het hotel krijgt 174 kamers.

5TRACKS is onderdeel van de transformatie van de Bredase spoorzone: CrossMark Breda. 5TRACKS bestaat in totaal uit drie gebouwen met 168 appartementen, 15.500 m2 kantoren en in de plint winkels en horeca. Op de parkeergarage komt een stadspark met veel groen waar mensen kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten.

De hoogstedelijke mixed use gebouwen, gelegen naast het Centraal Station, zijn gericht op (internationale) bedrijven en organisaties. Naar verwachting start de bouw van 5TRACKS Breda in de zomer van 2021.

Intercity Hotel

De Duitse hotelketen Intercity Hotel heeft in Nederland al een vestiging in Enschede en opent in de loop van 2021 ook een vestiging op Amsterdam Airport.