Achttien relschoppers aangehouden in Breda, Oosterhout en Tilburg: ‘Volstrekt verwerpelijk gedrag’

BREDA - Relschoppers hebben in de nacht van zondag op maandag voor grote onrust en vernielingen gezorgd in Breda, Tilburg en Oosterhout. De burgemeesters van de drie gemeentes hebben gezamenlijk gereageerd op de situatie. “Het is volstrekt verwerpelijk wat we hier de afgelopen uren hebben meegemaakt.” Er zijn inmiddels zo’n 18 aanhoudingen gedaan.

In Breda was het afgelopen nacht raak in Tuinzigt. Daar gingen vele relschoppers in protest tegen de avondklok de straat op. Er werden verschillende vernielingen gepleegd in de wijk. Zo werden er winkels beschadigd, bouwhekken de straat op gesleept en een grote lichtmast omgegooid. Ook in Oosterhout en Tilburg werden er winkels vernield.

De burgemeesters van de drie gemeentes hebben samen gereageerd op de situatie. Zij noemen het gedrag ‘volstrekt verwerpelijk’. “Winkels van ondernemers die al het al zo moeilijk hebben in deze tijd zijn vernield. De totale minachting voor alle mensen die al maanden in de frontline van de zorg voor onze gezondheid vechten, door het negeren van alle coronamaatregelen inclusief de avondklok. En de wijze waarop deze relschoppers zich gedragen tegenover handhavers gaat alle perken te buiten: Het bekogelen met vuurwerk en stenen is ongehoord.”

De burgemeesters laten weten dat er inmiddels achttien aanhoudingen zijn geweest en dat er waarschijnlijk nog meer gaan volgen. De burgemeesters zetten erop in om de schade te verhalen op de organisatoren.

Het drietal roept inwoners op om de komende avonden thuis te blijven en de avondklok na te leven. Ook roepen zij inwoners die informatie hebben over de rellen op om deze te delen. En als laatste steken de burgemeester de betrokken handhavers een hart onder de riem. “Dankzij hun inzet is de rust redelijk snel wedergekeerd.”