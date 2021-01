Avondklok in Breda: Hoge Vucht veiligheidsrisico gebied en Vak G in opstand tegen vernielingen

BREDA - De gemeente Breda heeft forse maatregelen genomen om rellen te voorkomen. In verschillende wijken geldt een noodverordening en de Hoge Vucht is aangewezen als een veiligheidsrisicogebied. De gemeente en politie krijgen bovendien steun uit een bijzondere hoek: Vak G heeft via social media laten weten op te treden tegen vernielingen.

De noodverordening die burgemeester Paul Depla aan het begin van de avond aankondigde geldt voor de wijken Centrum (inclusief het Valkenberg Park), Hoge Vucht, Doornbos-Linie, Tuinzigt en Haagpoort. Iets over 20.00 uur werden daar ook de Haagse Beemden aan toegevoegd. De verordening betekent dat niemand in dat gebied zich er zonder 'redelijk doel' mag ophouden. Ook is samenscholen en het bezit van vuurwerk en wapens er verboden.

De Hoge Vucht werd later op de avond bovendien aangewezen als een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie er onder andere mag preventief fouilleren.

Vak G

Vak G heeft op Instagram laten weten de demonstraties tegen de avondklok te steunen. Maar de NAC-supporters zijn fel tegenstanders van vernielingen. "Het slopen van onze mooie stad Breda, het vernielen van eigendommen van onschuldige burgers en plunderen van ondernemers pikken wij niet!" Mocht dit wél gebeuren, dan zullen 'groepen van Vak G hier tegen optreden', valt te lezen op het Instagramaccount. Daarmee ontstaat in Breda een vergelijkbare situatie met Tilburg. Daar is de harde kern van Willem II de straat op gegaan om de wacht te houden en vernielingen tegen te gaan.

Scooters

Veel 'demonstranten' kiezen er maandagavond voor om op scooters en brommers de wijk in te gaan. Op sociale media zijn beelden te zien van groepen jongeren die op scooters en brommen door onder andere Brabantpark en de IJpelaar racen. Sociale media zoals Instagram worden veel gebruikt om opruiende berichten en oproepen tot rellen te delen. De politie vraagt mensen die tips hebben over dergelijke berichten deze te melden. Dat kan via deze site: https://www.politie.nl/algemeen/meldingen-over-rellen.html?sid=15bfbf91-f736-43a6-ba9a-ea4a10c0411b