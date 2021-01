Les geven op maat in de lockdown? Het lukt bij De Wildert steeds beter

BREDA - Online lesgeven is voor basisscholen een grote uitdaging. Maar hoe langer het duurt, hoe beter ze erin worden. Zo verschilt het lesgeven bij De Wildert in Breda deze tweede lockdown flink van de eerste lockdown. Zo wordt er nu ook online groepsdoorbrekend gewerkt.



Tijdens een normale schooldag wordt er op De Wildert groepsdoorbrekend rekenles gegeven. Dit houdt in dat leerlingen uit een klas rekenles kunnen krijgen in een andere klas waar een ander niveau is. Zo komt het in de praktijk voor dat een leerling uit groep 4 rekent in groep 5 en een leerling uit groep 7 tijdens de rekenles aansluit bij groep 6. Om 11 uur starten door de hele school de rekenlessen. Het is op De Wildert een werkwijze die sinds twee jaar goed werkt. Maar toen de scholen moesten overstappen naar online lesgeven, verviel de werkwijze tijdelijk.

Tablets



Groepsdoorbrekend rekenen in de online vorm vraagt dat iedereen op hetzelfde moment rekenles krijgt. Dat betekent dat alle kinderen uit één gezin een laptop nodig hebben om te videobellen. De Wildert voorziet nu in die vraag door tablets uit te lenen waar de kinderen op school mee werken. Het gewend zijn om met tablets te werken werkt in deze tijd positief voor de leerlingen en leerkrachten. Vanuit huis kunnen leerkrachten zien hoe de leerlingen hun opdrachten maken en hebben ze contact door te chatten met elkaar.

Onderwijskundige van De Wildert Miek van Leijsen heeft bewondering voor de leerkrachten: “We hebben van de eerste sluiting in maart geleerd hoe het online lesgeven werkt. De ervaringen uit deze tijd zorgden ervoor dat er tijdens de huidige lockdown meer passend onderwijs kan worden geboden. Het team heeft zich flink ingezet om alle juiste inlogcodes voor het online videobellen bij de juiste leerlingen te krijgen.”

Annelien Christelis, moeder van twee kinderen op De Wildert vertelt dat de groepsdoorbroken lessen erg fijn zijn, zeker nu tijdens de lockdown. “Het is voor mijn kinderen een herkenbaar beeld om de rekenleerkracht te zien. Kinderen krijgen de kans om vragen meteen te stellen. Het is een geruststelling voor mij als ouder dat een leerkracht de som uitlegt. Bij mij gaat een som uitleggen aan een 8-jarige niet vanzelf.’

De Wildert is een openbare basisschool van 130 leerlingen in de Twaalfbunder in de wijk Haagse Beemden.