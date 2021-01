Bredase Smaakloop: Een wandeling van 10.000 stappen langs zes Bredase horecazaken

BREDA - Wandelen is het nieuwe stappen. Dat is het motto van de zes Bredase horecazaken die volgende week de Bredase Smaakloop organiseren. De loop is een wandeling van 10.000 stappen, waarbij de deelnemers langs zes horecagelegenheden komen waar ze kunnen genieten van een culinair hapje.

De Bredase Smaakloop is een initiatief van Big Belly Bar Breda, radio Pannekoek, T-huis Breda, The Tiger Club, Colins en de Botanist. Wie meedoet aan de wandeling komt langs deze zes horecagelegenheden. Hier zijn hapjes te koop die tussen de 5 en 7 euro kosten. Wanneer je de hele wandeling volbrengt, heb je zes verschillende hapjes op die qua hoeveelheid samen overeenkomen met een normale maaltijd. En tijdens de smaakloop zet je zo’n 10.000 stappen, wat de aanbevolen hoeveelheid is voor een dag.

Veiligheid

Uiteraard staat voor de ondernemers veiligheid voorop. Daarom zijn er samen met de gemeente Breda een aantal richtlijnen vastgesteld. Zo zal er tape op de grond zijn aangebracht om aan te geven waar je mag wachten, en worden deelnemers met klem gevraagd om niet bij de horecazaken te blijven hangen met hun hapje.

Ben je van plan om mee te doen met de wandeling? Vul dat het aanmeldformulier in, zodat de horecagelegenheden lange wachttijden en rijen kunnen voorkomen. De Bredase smaakloop is te lopen op zaterdag 6 en zondag 7 februari. Wil je alle zes horecazaken langsgaan? Vertrek dan niet later dan 17.30 uur.