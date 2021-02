Het aantal start-ups groeit in Brabant, ook tijdens corona

BREDA - Het aantal innovatieve startups in Brabant groeit ondanks corona nog steeds. Dit blijkt uit de eerste presentatie van het Brabant Startup Book van Braventure, dat een overzicht geeft van het startuplandschap van Brabant in 2021. Startups spelen, met ruim 100.000 banen in Nederland, een essentiële rol voor de groei van de werkgelegenheid. Uit onderzoek van Techleap, Dealroom en CBRE blijkt dat startups de belangrijkste motor zijn voor banengroei.

De provincie Noord-Brabant beaamt de belangrijke rol van startups. “Zij leveren een waardevolle bijdrage aan economische groei en innovatiekracht. Ook dragen hun uitvindingen bij aan de oplossing van belangrijke maatschappelijke vraagstukken.”

Startups en scale-ups vertalen in een hoog tempo innovaties naar diensten en producten én dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen binnen thema’s als gezondheidszorg, energietransitie en duurzaamheid. Zo behaalt het Brabantse bedrijf PeelPioneers succes door nieuwe grondstoffen te halen uit sinaasappelschillen, pakt de startup Ainar prikangst aan en zorgt Boerschappen ervoor dat producten van de boerderij binnen 12 uur bij jou op het aanrecht liggen.

Job Nijs, directeur van Braventure, wil een steeds sterker ecosysteem bouwen voor startups in Brabant. “Op dit moment is onze provincie na Amsterdam het sterkst ontwikkelde startupecosysteem in Nederland. Onze ambitie reikt echter verder, we hebben alles in huis om naar een Europese toppositie door te groeien en daarvoor hebben onze partners in Brabant de krachten gebundeld. Zo kunnen we een nog betere voedingsbodem creëren voor de banen van de toekomst en de oplossingen die ook ver buiten Brabant waarde creëren.

Braventure is een samenwerkingsverband van dertien Brabantse partners waaronder hogescholen en universiteiten, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie. Het doel van Braventure is het versnellen van de ontwikkeling van Brabantse startups door het delen van kennis, verbinden van initiatieven en aanbieden van de beste startup ondersteuning.