Bredase Soufiane maakt indruk in NPO’s Je Zal Het Maar Hebben

BREDA - De Bredase Soufiane was dinsdagavond te zien in NPO’s Je Zal Het Maar Hebben. In het bijzondere programma vertelt de altijd positieve ‘Souf’ over zijn ziekte SCA Type 2 en is te zien hoe hij door zijn collega’s wordt verrast met de lancering van de campagne DoesSouf.

Soufiane Elazizi is inmiddels bijna een bekende Bredanaar te noemen. En nu heeft ook de rest van Nederland kennis gemaakt met de altijd positieve Bredanaar. In Je Zal Het Maar Hebben ging presentator Jurre Geluk met Souf in gesprek over zijn heftige ziekte.

SCA Type 2

Soufiane werd geboren met SCA Type 2. Dat is een ernstige aandoening die ervoor zorgt dat Souf’s evenwicht en spierkracht steeds meer achteruit gaan. Ook tast de ziekte zijn spraak aan. De vader van Souf overleed aan de ziekte toen Souf 7 was. En ook het zusje en twee ooms van Souf overleden door de ziekte. Soufiane kreeg de diagnose zelf pas op zijn 18e. “Die diagnose sloeg echt in als een bom”, aldus Souf. Maar lang stilstaan bij de gevolgen van zijn ziekte wil hij niet. Want zijn motto is: Leef vandaag, morgen is niet beloofd.

In de aflevering van 9 februari ging presentator Jurre Geluk onder andere met Souf mee naar het voetbalveld, naar de arcadehal op de Grote Markt en ontmoette hij de vriendin van Souf op een terrasje. Ook ging Geluk mee naar het werk van Souf bij Albert Heijn Valkeniersplein. Maar waar Souf dacht dat hij de presentator een normale werkdag zou laten zien, werd de positieve Bredanaar ineens verrast met de lancering van de actie #DoesSouf. Daarmee werd in 2019 zo’n 30.000 euro opgehaald om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte.

Doneren

De actie DoesSouf is nu nieuw leven ingeblazen om te zorgen dat de grootste wens van Soufiane uitkomt: Andere mensen helpen. Via het fonds DoesSouf wordt geld ingezameld voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat daarbij niet om donaties van grote bedragen, maar juist liever een fonds dat vaker verschillende mensen kan helpen met maximaal 250 euro. Denk bijvoorbeeld aan een mooi cadeau voor een ziekkind, of een verwendag voor iemand die door een zware periode gaat. De droom voor een dergelijk fonds typeert Souf, hij wil iedereen helpen.

Het fonds zal de naam van Soufiane gaan dragen. Zo wordt het fonds altijd ingezet vanuit zijn naam, ook als hij er zelf niet meer is. Wil je meer lezen over Soufiane, DoesSouf of wil je doneren? Ga naar www.doessouf.nl. Je Zal Het Maar Hebben is terug te kijken bij NPO Start.