Breda geeft 800 gratis perenbomen weg met de actie ‘ToffePeren’

BREDA - Ben jij nog op zoek naar een leuke boom voor in je tuin? Dan is de nieuwste actie van de gemeente Breda iets voor jou. De gemeente geeft namelijk 800 perenbomen weg aan Bredase huishoudens.

De gemeente Breda geeft 800 perenbomen weg aan Bredase huishoudens. Met de actie wordt Breda weer wat groener gemaakt. Het initiatief komt vanuit Stichting Urgenda en Meerbomen.nu en is een samenwerking met de gemeente Breda en de gezamenlijke woningbouwcorporaties die werken aan de ambitie stad in een park te worden.

“Door een boom te planten help je insecten en vogels aan meer voedsel. Daarnaast is meer groen in je tuin mooier, frisser, én koeler. Uiteraard is het ook leuk om uiteindelijk zelf te genieten van de vruchten van eigen boom. De bomen zijn van het ras Conference en zijn laagstam bomen. Ook geschikt voor een kleine stadstuin!”, laten de initiatiefnemers weten.

Wie ook zo’n boompje wil hebben, moet zich aanmelden via een aanmeldformulier. Het is een vereiste dat je in de gemeente Breda woont. En je mag slechts 1 boom per adres aanvragen. De bomen worden coronaproof thuisbezorg op zaterdag 27 februari en zaterdag 6 maart.

Wie ook een gratis perenboompje wil krijgen, moet er wel snel bij zijn want op=op.