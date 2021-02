Van spelcomputer tot cash geldbedragen: Super Spelsjoow vol prijzen voor scholieren

BREDA - Vanavond pakt Stichting Kielegat uit met een online carnaval-prijzenfestival voor alle middelbare scholieren van het Kielegat. De Super Stuiterbal Spelsjoow wordt live uitgezonden vanuit een arcadehal aan de Grote Markt en is te volgen via YouTube. De Spelsjoow is het alternatief dat wordt aangeboden in plaats van het jaarlijkse Stuiterbal in de Mezz.

Geen confetti en feestelijke beats, geen dampende polonaise tijdens de silent disco, geen avond lang onbeperkt mocktails en popcorn. De gemaakte plannen voor het jaarlijkse scholierenfeest in MEZZ mogen weer een jaartje de koelkast in. Toch zit de organisatie ook dit jaar niet stil. Presentatieduo Owen en Geoffrey pakken uit met een prijzenfestival met muziek en heel veel spelletjes voor alle middelbare scholieren van het Kielegat. De livestream wordt mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Prijzen en cash

Tijdens de anderhalf uur durende livestream zijn flinke prijzen te winnen. Zo maken deelnemers kans op een spelcomputer, draagbare speakers, gepersonaliseerde sneakers, bioscooptickets en uitjes zoals bowlen en lasergamen. En er zijn zelfs cash geldprijzen te winnen.

Er zijn ook volop prijzen voor een carnavalsfeestje thuis. Zo is er een bloemetjesgordijn op maat, kilo’s confetti of een carnavalsvoorraad van de lekkerste worstenbroodjes.

De livestream is op 12 februari vanaf 20.00 uur bereikbaar via via Instagram-account @stuiterbal076 of www.kielegat.nl/stuiterbal. Daarnaast kun je meekijken via BredaNu: Ziggo kanaal 40, KPN kanaal 1308, T-Mobiel/Vodafoon kanaal 716.