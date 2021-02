Emotioneel: Hakim Ziyech verrast ongeneselijk zieke Soufiane

BREDA - Een prachtige verrassing voor de Bredase Soufiane Elazizi: Na de uitzending van de talkshow van Humberto Tan waar Soufiane zondag aanwezig was, werd de Bredanaar op facetime verrast door Hakim Ziyech. De voetballer stak Souf een hart onder de riem: 'Je mag me altijd bellen!'

Soufiane Elazizi is inmiddels bijna een bekende Nederlander te noemen. De Bredanaar leidt aan de spierziekte SCA Type 2, en zal daardoor niet oud worden. Ook zijn vader overleed aan de ziekte. Maar toch blijft Souf positief, en wil hij zich inzetten voor anderen. Daarom zamelt hij geld in voor het fonds DoesSouf, waarmee mensen een steuntje in de rug kunnen krijgen. Zijn verhaal en zijn actie gingen viraal nadat Souf vorige week verscheen in een aflevering van Je Zal Het Maar Hebben en ook Defano Holwijn er aandacht aan besteedde in FC Avondklok. Er is inmiddels al ruim 175.000 euro opgehaald.

Eén van de donaties kwam van voetballer Hakim Ziyech. Zondagavond na de uitzending verraste de voetballer Soufiane op Facetime. Die emotionele beelden werden gisteren door Humberto Tan gedeeld. Ziyech verloor zelf ook zijn vader aan de spierziekte waaraan Souf leidt. Ziyech stak Souf via Facetime op een prachtige manier een hart onder de riem. "Je kan me altijd bellen als er wat is", vertelde hij. "Waar ik kan probeer ik je te helpen. Als er wat is, je kan me altijd bellen. Ik sta klaar."