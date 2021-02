GGD opent XL vaccinatielocatie in Breepark: ‘Hier kunnen we 24 uur per dag vaccineren’

BREDA - GGD West-Brabant is druk bezig met de voorbereidingen voor het moment dat er voldoende vaccins beschikbaar komen. Verspreid over de regio West-Brabant komen er vanaf begin april daarom vier locaties bij. Deze gaan open zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Eén van de nieuwe locaties bevind zich in Breepark en heeft de mogelijkheid om 24 uur per dag te vaccineren.

De nieuwe priklocaties komen in Roosendaal en Almkerk, in Breda komt een XL locatie in Breepark en in de gemeente Halderberge wordt een priklocatie ingericht op Breda International Airport, ook wel bekend als vliegveld Seppe.

Hiermee zorgt de GGD West-Brabant voor een spreiding van locaties over het werkgebied zodat de reistijd voor een prik maximaal 30 minuten bedraagt. “Om deze grote klus te kunnen klaren is efficiëntie nodig, daarom richten we grote locaties. De GGD West-Brabant zet in op een mix van locaties. Zo is er een variatie in capaciteit: waardoor we straks tussen de 4.000 en 8.000 prikken per dag kunnen zetten”, aldus GGD West Brabant.

Ook in openingstijden komt er variatie. De huidige locaties in Breda en Bergen op Zoom zijn van 08:00 tot 20:00 uur geopend. In Breepark kan, als dat echt noodzakelijk is, 24 uur per dag gevaccineerd worden.

“Bij voldoende beschikbaarheid van vaccins streven we ernaar om straks in Nederland 1 miljoen prikken per week te zetten. In West-Brabant staat dat gelijk aan 6.400 prikken per dag. De GGD is dan ook voorbereid om extra te kunnen vaccineren op het moment dat er onverwacht meer vaccin geleverd wordt.”