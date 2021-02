Voormalige schoolgebouwen Waterloostraat maken plaats voor 28 huurappartementen

BREDA - In Breda aan de Waterloostraat worden twee identieke appartementengebouwen gerealiseerd bestaande uit in totaal 28 huurappartementen. Op de locatie zijn inmiddels de twee oude schoolgebouwen gesloopt. “Een mooi herstructureringsplan ligt hieraan ten grondslag, waarmee de gemeente Breda content is gezien de mooie aanvulling op de bestaande woningvoorraad”, aldus Hendriks Bouw en ontwikkeling.

De gebouwen waarin in totaal 28 huurappartementen worden gerealiseerd zijn ontworpen als paviljoens in het groen. De bergingen zijn ondergebracht in de gebouwen en niet zichtbaar. De kleurstelling en materiaalkeuze is afgestemd op de bestaande gebouwen in het groen. Dit zijn voornamelijk schoolgebouwen en een kerk uit de jaren 60.

De namen van de gebouwen, Veldbies en Waterbies, zijn ontleend aan de bestaande beplanting. Het bestaande gymlokaal blijft in gebruik als sportschool.

De appartementencomplexen worden voorzien van zonnepanelen en maken gebruik van stadsverwarming. De uitvoering staat gepland voor medio maart 2021 en de verwachte oplevering is december 2021.