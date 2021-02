Urenlange rijen bij milieustation zorgen voor frustraties, maar een oplossing is er nog niet

BREDA - Wil je grofvuil naar het milieustation brengen, maar heb je geen zin om lang in de rij te staan? Check dan van te voren de webcam en ga bij drukte op een ander moment, adviseert wethouder Daan Quaars. Al is dat ‘andere moment’ steeds lastiger te plannen. Ook op doordeweekse dagen staat er regelmatig een lange rij auto’s langs de Markkade. Maar een snelle oplossing voor die wachttijd is niet zomaar gevonden.

Het is topdrukte bij het milieustation aan het Spinveld. Zelfs op een normale dinsdagochtend is er op de webcam van de gemeente te zien dat auto’s moeten aansluiten in een lange rij om afval weg te brengen. Wethouder Daan Quaars begrijpt dat dat soms voor frustraties kan zorgen. Maar een snelle oplossing is niet zomaar gevonden. “Eén van de redenen dat de wachttijd langer is dan normaal, is omdat de capaciteit van het milieustation een stuk lager is. Vanwege de strenge coronamaatregelen mogen er namelijk slechts een beperkt aantal auto’s tegelijkertijd op het terrein zijn. Dat is natuurlijk vervelend, maar daar kunnen we niets aan doen. Veiligheid staat voorop.”

Tweede milieustation

In Breda is er altijd één milieustation geopend. Van maandag tot en met zaterdag is dat die aan het Spinveld. Op zondag is het milieustation aan de Slingerweg geopend. Maar die stations tegelijkertijd openen, waar veel Bredanaars voor pleiten, is volgens de wethouder geen optie. “Bij het openen van het milieustation moeten we voldoen aan wettelijke eisen. Zo moeten de medewerkers de juiste diploma’s hebben om bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen te kunnen verwerken. We hebben momenteel niet genoeg mensen beschikbaar om twee stations tegelijkertijd te openen. En we zijn niet de enige gemeente waar de druk op milieustations toeneemt. Dus personeel met de juiste diploma’s is ook niet zomaar aan te trekken.” Het openen van een tweede milieustation voor enkel niet-gevaarlijke stoffen is volgens Quaars geen optie.

Wethouder Quaars heeft begrip voor de frustraties van mensen die lang in rij moeten staan. “Ik begrijp dat dat niet fijn is. Maar mensen moeten niet vergeten dat we nog steeds in een uitzonderlijke situatie leven met corona. Dat zorgt nou eenmaal voor beperkingen.” De wethouder roept Bredanaars op om vooral de webcam van het Spinveld te checken voordat ze naar het milieustation vertrekken. “Zo voorkom je dat je in een lange rij terecht komt. En wie niet wil wachten, kan zijn grofvuil natuurlijk ook gewoon nog steeds aan huis laten afhalen voor 25 euro.”

Tijdslots

Ook binnen de gemeenteraad is het capaciteitsprobleem van het milieustation onderwerp van gesprek. Zo pleitte de SP er recentelijk voor om het ophalen van grofvuil weer gratis te maken zolang de rijen voor de milieustations niet zijn opgelost. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om met tijdslots te gaan werken. “Mensen zouden dan vooraf kunnen reserveren, en hoeven niet meer in de rij te staan”, legt wethouder Quaars uit. Al brengt dat ook weer nieuwe vraagstukken met zich mee. Want hoe gaat het verkeer in goede banen worden geleid als er mensen met afspraken komen, maar ook nog steeds mensen onaangekondigd het milieustation bezoeken? “Dat is ingewikkeld. We zijn er dan ook nog volop mee bezig. Tot die tijd blijf ik mensen op het hart drukken om de webcam te checken om zo extreme drukte te voorkomen.”