SP Breda: ‘Er moet nú werk gemaakt worden van lange wachttijden bij milieustations’

BREDA - De Bredase fractie van de SP is niet blij met het huidige afvalbeleid in Breda en met name de openingstijden van het tweede milieustation en de wachtrijen. “Bredanaars staan lang in de rij en betalen flink meer aan afvalstoffenheffing, terwijl de dienstverlening ondermaats is.” Daarom stelde de partij onlangs vragen aan het college.

Sinds 1 januari moeten inwoners van Breda voor het ophalen van grofvuil en snoeihout betalen. Het ophalen van grofvuil was in Breda altijd gratis, maar kost nu 25 euro per 2 kubieke meter. SP Breda is niet blij met het huidige afvalbeleid. Bredanaars moeten meer betalen, maar de dienstverlening is ondermaats. “In de begroting wordt gesproken over het volledig openen van twee milieustations. Ook het rekenkamerrapport constateert dat Breda met twee milieustations aan de krappe kant zit qua capaciteit als je dit vergelijkt met andere gemeenten. Terwijl we aan onze inwoners een hoog bedrag aan afvalstoffenheffing vragen en ze opzadelen met extra kosten voor het ophalen van grofvuil. De dienstverlening daarentegen schiet momenteel te kort. Zoals SP Breda al eerder aangaf: Je krijgt minder voor meer.”

De partij stelde onlangs vragen aan het college. Zo willen zij onder andere weten of het college bereid is extra te investeren in personeel om een tweede milieustation zo snel mogelijk te openen. SP ergert zich aan de lange wachttijden. “We willen weten of het gebruik van de webcam is geëvalueerd en in hoeverre bewoners door middel van de webcambeelden hun keuze tot bezoek aan het milieustation plannen?”

De Bredase partij verzoekt het college om de maatregelen om 25 euro te vragen voor het ophalen van grofvuil op te schorten, totdat de dienstverlening het gewenste niveau heeft bereikt. “Zoals het college zelf aangaf in de begroting.”

Nieuwe regels

Wie grof huishoudelijk afval of veel snoeiafval had, kon dat altijd aanmelden bij de gemeente Breda. Het afval mocht dan op de stoep worden gezet, en werd gratis afgehaald. Maar daar komt per 1 januari een einde aan. Dat is nodig om de kosten die de afvalverwerking Breda kost te verminderen. Maar het heeft ook een ander voordeel, legde wethouder Daan Quaars eerder dit jaar uit. Namelijk het verminderen van de hoeveel restafval in de gemeente. “Wanneer wij langskomen dan gooien we al het grofvuil in één auto. Dan krijg je restafval en dat is nou juist heel duur. Het laten ophalen van grof huishoudelijk afval van maximaal 2 m3 kost in 2021 25 euro. Hetzelfde geldt voor het laten ophalen van 4 m3 snoeihout. Het laten ophalen van bouw- en sloopafval kost 65 euro per BigBag. Het aanbieden van grote huishoudelijke elektrische apparaten blijft gratis.

Wie niet wil betalen voor het afvoeren van grofvuil, kan het zelf wegbrengen naar het milieustation.