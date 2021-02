Breda grootste stadspark door 2000 vierkante meter kunstgras

BREDA - Ruim 2.000 vierkante meter kunstgras verandert het centrum van Breda vandaag in het grootste stadspark van Nederland. Mensen worden uitgenodigd om te komen picknicken, dit als een protest tegen de dichte terrassen. mensen kunnen onder andere terecht op de Grote Markt, Havermarkt, Haven, het Ginneken en de Haagsemarkt.

Het was een opmerkelijk gezicht even na twaalven. Er werd namelijk een flink aantal kunstgrasmatten van twee bij twee meter neergelegd, verspreidt over de verschillende pleinen in het centrum van Breda. De actie is een reactie op de overvolle parken, waar veelal niet voldoende afstand wordt gehouden. Kort na het neerleggen van de eerste kunstgrasvelden kwamen er ook al mensen picknicken.

Omdat picknicken in de open lucht wordt gedoogd mogen mensen dus ook op een plein gaan zitten om te picknicken. Alles moet dan uiteraard op veilige afstand. ‘’Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij de grootste picknick van Nederland’’, zo luidt het standpunt van de deelnemende ondernemers. ‘’Pak je koelbox in, neem je kleedje mee en neem gezellig plek op een van de pleinen in het centrum van Breda. Uiteraard kun je via de verschillende loketfuncties ook eten of drinken afhalen.’’

Voor de horeca is de maat nu echt vol. ‘Parken vol = terras open’ luidt de slogan. ‘’Als honderden mensen in het park mogen picknicken, vaak niet op anderhalve meter afstand, dan mag je ook op veilige afstand op het terras gaan zitten’’, zo vinden deelnemers van deze actie. De actie is momenteel nog gaande.



Wesley van der Linde