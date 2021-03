Bredase Luuk (23) werd tien jaar geleden verkracht en wil nu het taboe doorbreken

BREDA - De Bredase kunststudent Luuk van de Ven (23) maakte in zijn jeugd iets verschrikkelijks mee. Hij werd verkracht door iemand die hij zag als vriend. Deze traumatische ervaring heeft hij jarenlang weggestopt. Maar hij wil nu het taboe doorbreken. “Ik heb het gevoel dat ik er nu klaar voor ben.”

De Bredase dragqueen Emily, in het dagelijks leven Luuk van de Ven (23), studeert dit jaar af aan de kunstacademie in Breda. “Je afstudeerproject is jouw visitekaartje als professionele maker. Al een lange tijd wil ik een project als dit uitvoeren maar het voelde nooit als het juiste moment. Nu heb ik het gevoel dat ik er echt klaar voor ben”, aldus Van de Ven.

Dit project is voor Luuk extra persoonlijk omdat hij zelf op jonge leeftijd verkracht is door iemand die hij zag als beste vriend. “Als ik mensen vertel over de gebeurtenis, krijg ik vaak opmerkingen als ‘zo iemand zou je toch het liefst de nek omdraaien?’” Zelf voel ik deze behoefte naar wraak niet zo sterk. Ik wil vooral weten waarom hij het heeft gedaan, en of hij doorheeft dat hij hiermee een dikke stempel op mijn leven heeft gedrukt.” Met dit project hoopt Luuk wat grip te krijgen op zijn eigen situatie en anderen met soortgelijke ervaringen een hart onder de riem te steken.

Visueel album

Zijn project ‘Uit De Maat’ wordt een visueel album. De teksten van de nummers komen voort uit gesprekken die Van de Ven heeft gevoerd met mensen die ervaring hebben op het gebied van verkrachting. Deze combineert hij met zijn eigen ervaringen. Bij ieder nummer op het album komt een videoclip. “De clips vertellen ieder een eigen hoofdstuk uit een verhaal.”

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang. Deze week is de crowdfunding gelanceerd. “Het maken van een film kost geld. Het huren van apparatuur, het professioneel opnemen van de singles, reiskosten, catering en nog veel meer kostenposten. Kosten die je als student niet zelf kunt financieren.”



Foto: Emily Salvia