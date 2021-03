Minister Ferd Grapperhaus brengt bezoek aan de Hoge Vucht

BREDA - Minister Ferd Grapperhaus heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de Hoge Vucht. Hij ging er in gesprek met basisschool directrice Erna Nederlof, wijkagent Emanuel Salas en Amine en Omar van het CJG.

De vele kinderen die aan het spelen waren in de speeltuin in Geeren-Zuid keken vreemd op toen ineens minister Ferd Grapperhaus samen met een groep agenten en gevolgd door de pers voorbij liepen. “Ik ken die meneer!”, riep één van de kinderen uit. “Dat is Grapperhaus. Die zie ik altijd in het jeugdjournaal!”

Bezoek

Minister Grapperhaus liep bij zijn bezoek aan de Hoge Vucht een ronde door de wijk. Hij begon bij basisschool de Fontein. Daar sprak hij met directrice Erna Nederlof. “Wij zijn voor kinderen een veilige haven”, legde zij uit. “Veel kinderen op onze school hebben veel dingen gezien. Er gebeurt hier nou eenmaal veel in de wijk. Denk aan ruzies en pistoolschoten.” Minister Grapperhaus vroeg haar vervolgens welke verbetering ze het liefst zo snel mogelijk doorgevoerd zou zien worden. Nederlof koos voor een vastere wijkagent. “Ze wisselen te vaak, dat is niet goed voor de wijk.”

Met die informatie kon Grapperhaus meteen door, want zijn volgende gesprekspartner was wijkagent Emanuel Salas. Die gaf eerlijk toe nog niet lang op zijn post te zitten. Maar hij heeft wel een duidelijk beeld van wat er in zijn ogen zou moeten veranderen in de wijk. En daar vertelde hij uitgebreid over aan de minister. “Er moet niet in de korte termijn worden gedacht. Mensen in deze wijk vertrouwen al die hulp van korte duur niet. Investeer in het trekken van bedrijven en organisaties naar de wijk die zich voor de lange termijn vestigen. En zorg voor meer koopwoningen. Zo bereik je iets op de lange termijn.”

Leefbaarheid

Wat minister Grapperhaus opviel aan zijn bezoek was de hoge leefbaarheid van de wijk. “Ik kom vaker in wijken waar problemen zijn, en vaak zie je daar veel verloedering”, legde hij uit. “Dat zie ik niet in de Hoge Vucht. Het is hier geen rommel, de leefbaarheid is hoog.” Volgens Salas spelen problemen zich vooral achter de voordeur af. Dat is waar Amine en Omar zich voor inzetten. Zij brengen jongeren in beweging. Een mooi initiatief, vindt Grapperhaus. “Het is belangrijk om jongeren perspectief te bieden. Zo voorkom je dat de volgende generatie het verkeerde pad kiest.”