Voorbereiding op komst talentencentrum: 33 bomen naar de vlakte

BREDA - De gemeente gaat 33 bomen kappen op het terrein aan de Groenedijk bij Curio waar het Talentencentrum gebouwd gaat worden. Als het Talentencentrum gebouwd is worden er tientallen nieuwe bomen terug geplant.

De werkzaamheden zijn van 11 tot en met 15 maart, waarbij we rekening houden met de aanwezige dieren. Bij het maken van de plannen voor het Talentencentrum heeft de gemeente bepaald dat waardevolle bomen behouden moeten blijven. Daarom blijven bijvoorbeeld de bomen en struiken naast de vijver en aan de randen van het gebied behouden. De bomen die nu worden gekapt, staan in de weg voor het nieuwe gebouw en de omgeving daarvan.

Talentencentrum

De Gemeente Breda ontwikkelt het Talentencentrum samen met verschillende partners. Hiermee wil de gemeente zoveel mogelijk talentvolle sporters, met of zonder beperking, de kans bieden zich in hun eigen regio te ontwikkelen. Het Talentencentrum biedt ruimte aan regionale trainingscentra, individuele talenten, de mbo-opleiding sport en bewegen van Curio, breedtesportverenigingen en andere (sport)organisaties. Daarnaast heeft het Talentencentrum een functie als ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor sportprofessionals als amateursporters.

Samenwerkingsovereenkomst

De gemeente en Curio maken in deze overeenkomst afspraken over het gebruik van het sportcomplex voor de opleiding sport en bewegen. Ook spreken zij af om samen te werken bij de exploitatie van het complex. Wethouder Daan Quaars hierover: “Ik ben blij dat we samen met Curio onze handtekening kunnen zetten onder de Samenwerkingsovereenkomst voor het Talentencentrum. Daarmee zetten we een flinke stap in realisatie van dit bruisend multifunctionele sportcentrum. Dit wordt echt een plek in zuid Nederland met een hele grote aantrekkingskracht voor iedereen die iets met sport en bewegen heeft. Sporters uit Breda en omstreken krijgen hier de kans om zich in hun eigen regio te ontwikkelen. Een plek waar onderwijs, de buurt, talenten, verenigingen, top- en breedtesport samen komen. Elkaar ontmoeten en versterken. En een prachtige uitbreiding van de sportboulevard in Breda”.

Bouw

De start van de bouw staat gepland in het voorjaar van 2021. Het voorlopig ontwerp van AGS Architects bestaat uit een grote sporthal met 450 zitplaatsen, een indoor atletiekaccommodatie, een krachthonk, diverse werk- en vergaderplekken, behandelruimtes en een horecagelegenheid. De buitenruimte van het Talencentrum krijgt een groene en sportieve invulling.