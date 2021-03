XL Vaccinatielocatie geopend in Breepark: ‘Hier zullen de meeste Bredanaars hun prik halen’

BREDA - De nieuwe vaccinatielocatie in Breepark is vanochtend in gebruik genomen. In eerste instantie zullen hier enkel zorgmedewerkers gevaccineerd worden met het Astra Zeneca vaccin. In april zal Breepark opschalen en wordt het de grootste vaccinatielocatie van West-Brabant, waar als het nodig is ook 24 uur per dag kan worden geprikt.

Regio West-Brabant heeft er weer een vaccinatielocatie bij. De nieuwe locatie in Breepark is vanochtend in gebruik genomen en zal in april uitgroeien tot de grootste vaccinatielocatie in heel de regio.

Directeur Publieke Gezondheid bij de GGD West Brabant Annemieke van der Zijden is trots op de nieuwe locatie. “Breepark biedt ons de ruimte en de toegankelijkheid om enorm efficiënt te kunnen vaccineren.” De verwachting is dat de GGD in mei in heel West-Brabant op ‘volle toeren’ kan vaccineren, legt ze uit. “Dan worden grote leveringen van vaccins verwacht. Daar zijn we van afhankelijk. Maar we staan klaar om wanneer de vaccins er komen, meteen aan de slag te gaan.”

Zorgmedewerkers

De GGD vaccineert in Breepark de eerste tijd alleen de zorgmedewerkers die nog aan de beurt zijn. Dat gebeurt met het vaccin AstraZeneca. De locatie begint daarom met beperkte openingstijden. In april zal de grote opschaling volgen. “We verwachten vanaf begin april op deze locatie ruimere openingstijden hebben en ook andere doelgroepen op deze locatie gaan prikken met ook andere vaccins. De inrichting van het vaccinatieproces is hier zo ingericht dat we duizenden prikken per dag kunnen zetten, mits er voldoende vaccins beschikbaar zijn. Dit wordt dus de plek waar de meeste mensen uit de regio Breda hun prik zullen gaan halen”, laat de GGD weten. Daarbij is het mogelijk om 24 uur per dag open te gaan als dat nodig is.

Optimalisatie

De GGD is afgelopen periode bezig geweest met een onderzoek naar hoe het vaccineren kan worden geoptimaliseerd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn toegepast bij de locatie in Breepark. Belangrijke verbeteringen binnen het proces zijn het scheiden van de administratie van het daadwerkelijk prikken en het flink opschalen van de administratiecapaciteit. Projectleider Arthur Rijkers: “Nu zitten de prikker en administrator aan elkaar gekoppeld. Pas zodra alle administratieve handelingen klaar zijn, kan de prikker de vaccinatie toedienen. In de nieuwe situatie, en dus ook bij Breepark, gebeurt dit los van elkaar en kunnen de prikkers constant blijven prikken. Door ook nog eens de administratiecapaciteit aan de voorkant van het proces te verhogen, worden de prikkers veel efficiënter ingezet en kan hierdoor de priksnelheid fors worden verhoogd.” Daarmee kan iedere prikker voortaan 60 in plaats van 20 prikken per uur plaatsen.

De GGD West Brabant breidt komende periode het aantal vaccinatielocaties in West Brabant verder uit. Zo openen er nog locaties in onder andere Breda International Airport en Roosendaal.