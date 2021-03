Breda versoepelt parkeernormen: ‘Zo houden we vaart in de woningbouw’

BREDA - Breda wil voortaan meer maatwerk gaan leveren bij het vaststellen van parkeerplekken bij nieuwbouw. Tot nu toe paste de gemeente bijna overal dezelfde parkeernormen toe die ontwikkelaars moeten verwerken in hun plannen. Maar als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, dan kom daar verandering in. Dan kunnen ontwikkelaars afwijken van de parkeernorm als zij via onderzoek aantonen dat minder parkeerplekken nodig zijn. Daarmee houdt het college de vaart in de bouw en wordt slim aangesloten op wat echt nodig is.

Wanneer ontwikkelaars nieuwbouwprojecten willen ontwikkelen in de gemeente Breda, dan moeten zij daarbij voldoen aan de huidige parkeernormen. Die geven aan hoeveel parkeerplekken er per woning moeten worden gerealiseerd. Momenteel zijn die normen voor alle projecten hetzelfde. Maar als het aan de gemeente Breda ligt, komt daar verandering in. Dan mogen ontwikkelaars minderen parkeerplekken realiseren bij nieuwbouw, wanneer ze aan kunnen tonen dat die keuze op die locatie verantwoord is. Bijvoorbeeld omdat er bij de nieuwbouw meer behoefte is aan fietsparkeerplekken, of omdat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe mobiliteitsconcepten zoals deelauto’s.

“Als college gaan we voor 6.000 woningen erbij in Breda. Dat levert meer verkeer en parkeren op”, leggen wethouders Paul de Beer en Greetje Bos uit. “We zien dat de behoefte aan parkeerplekken verschilt van wijk tot dorp en project tot project. Bij nieuwbouwprojecten in het centrum zijn meer plekken nodig voor de fiets, terwijl verder van het centrum of in onze dorpen dat weer minder speelt. Deelmobiliteit is erg in opkomst en we fietsen steeds meer. We zien bovendien dat te strikte normen de bouw frustreren. Met flexibiliteit sluiten we slim aan op wat nodig is, houden we de vaart in de bouw én gaan we efficiënt met de beperkte ruimte om.”

De huidige nota parkeer- en stallingsbeleid dateert uit 2004 en is in 2013 herijkt. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen om parkeernormen te herzien.