Bredase jongeren lijden onder de crisis: ‘Breday’ gaat hulp en ondersteuning bieden

BREDA - Jongeren vallen door de coronacrisis steeds vaker buiten de boot. Ze verliezen hun baan, hebben geldproblemen of hebben psychisch last van de gevolgen van de crisis. Om hen zo goed mogelijk te helpen heeft de gemeente Breda het platform Breday opgericht. Via dat platform staat een team van specialisten klaar om met deze jongeren de knelpunten in hun leven aan te pakken op een laagdrempelige manier.

Jongeren hebben het zwaar deze crisis. Dat ziet wethouder Boaz Adank ook. “De situatie van de jongeren is een urgent probleem. Bredanaars tussen de 18 en 27 jaar ervaren grote gevolgen van de crisis. En tegelijkertijd zien we dat ze lastig de wegen naar hulpinstanties kunnen vinden. We zagen als gemeente dan ook dat het hard nodig was om met een speciale aanpak te komen. Dat is Breday geworden.”

Breday

Breday is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Zij kunnen er terecht met vragen die gerelateerd zijn aan onder andere werk, studie en geld. Het team van Breday bestaat uit jongerenregisseurs die het hele proces de jongeren zullen begeleiden. “Wij gaan met ze in gesprek over hun situatie”, legt projectleider Sjoerd Beijer uit. “Wij hebben vervolgens weer korte lijntjes met de instanties die hen kan helpen. Zo zorgen we dat de jongeren niet verstrikt raken in een web van instanties, maar de juiste hulp krijgen.”

Problemen

De problemen waarmee jongeren kunnen aankloppen bij Breday zijn enorm divers, legt Beijer uit. “Denk bijvoorbeeld aan jongeren die een baan hadden in de horeca, en niet weten hoe ze nu weer aan de slag kunnen. Wij kunnen ze helpen met het zoeken naar werk of het begeleiden naar een opleiding.” Daarbij ligt de kracht in het samen werken, stelt Beijer. “De kracht is om naast jongeren te staan. Onze persoonlijke aanpak is wat het zo krachtig maakt.”

Wethouder Boaz Adank is blij met de lancering van het nieuwe platform. “We moeten als gemeente voorkomen dat deze jongeren straks echt aan de zijlijn komen te staan. Tot nu toe deden we dat vooral reactief, dus dat betekende dat jongeren echt zelf bij ons aan moesten kloppen. Met Breday willen we daar veel proactiever in worden. We willen echt naar de jongeren toe gaan.”

De website www.breday.nl is sinds vandaag live. Over ongeveer twee maanden zal er naast het digitale platform ook een fysieke locatie komen. Die zal gevestigd zijn in het station. Daar kunnen jongeren dan ook binnen lopen wanneer ze behoefte hebben aan hulp of ondersteuning.

Doelgroep

In Breda wonen duizenden jongeren die de gevolgen van de crisis ervaren. Waar de één nog steeds zijn studie volgt of baan heeft, heeft de ander zijn toekomstperspectief in duigen zien vallen. Breday schat dat er in Breda ongeveer 1200 jongeren zijn die baat kunnen helpen bij de hulp en ondersteuning die het platform biedt op het gebied van studie, werk of geldzaken.